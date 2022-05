Maaris Meier krooniti Portugali karikasarja võitjaks

Laupäeva hommikul alles kuue päeva pikkusel maastikutuuril võistelnud Meier oli pealelõunal stardis juba Portugali maanteekarikasarja neljandal etapil, et sõita võidu üldarvestuses esikoha peale. Etappi alustas eestlanna liidrisärgis, kuid Vera Vilaca napsas kahe ratturi duellis esikoha ning sai kokkuvõttes võrdsete punktidega särgi viimaseks etapiks enda selga, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

Juba pühapäeva hommikul toimus Portugali maanteekarikasarja viimane etapp. Kõik või mitte midagi. 83-kilomeetrisel ja ligi 1300 tõusumeetriga etapil käis Meieri ja Vilaca vahel kassi-hiire mäng. "Teadsin, et mul ei ole erilisi jalgu peale sellist nädalat, seega pidin lihtsalt Vera tempo ära kannatama," ütles Meier.

Vahepeal proovisid oma õnne jooksikud ning Uiliia Legkova ning Ines Tranosco jagasidki lõpuks omavahel esimese ja teise koha. Vilaca üritas Meierilt eest sõita, ent ainuke, kes üldliidri tempole vastu pidas, oli eestlanna.

Tugeva lõpuspurdiga õnnestus Meieril endale napsata etapi kolmas koht ning maanteekarikasarja üldvõit. "Uskumatu, aga see kõik oli väärt proovimist!" oli Meier peale finišit rõõmus. "Sel aastal mängis minu kasuks ka see, et kõik viis karikasarja etappi olid grupisõidud. Tavaliselt on üks eraldistardist sõit ka, aga mulle just meeldibki see grupisõidus mängimise võlu ja valu – sel korral lõppes mäng minu kasuks," lisas Meier.