Eesti motosportlased noppisid Lätis mitu esikolmiku kohta

Võistlejaterivi oli viimaste aastate pikim, hooaja avavõistlusel oli stardis koguni 128 sõitjat. Vihmane päev sundis enamasti kasutama vihmarehve ning märg rada tõi endaga kaasa ka palju kukkumisi. Kõige raskema neist elas S1 sõidus üle Karl Takk, kes hüppel vääratas ning hüppe taha kukkunud sõitjale ja tema rattale sõitsid omakorda otsa taganttulijad. Õnnetuse tagajärjel viidi mitu sõitjat haiglasse.

Klassis S1 võitis Patrick Pals mõlemad sõidud. Eero Madisson oli mõlemas sõidus teine ja pakkus teises sõidus MM-il osalevale Palsile ka tihedat konkurentsi. Aksel Pärteloeg sõitis end esimeses sõidus kolmandaks, kuid teise sõidu lõpus sõitis rajalt välja ning pidi etapi kokkuvõttes leppima viienda kohaga. Kokkuvõttes oli kolmas leedulane Dominykas Diraitis.

Klassis S4 suutis Paide tütarlaps Selyn Kazakova, kes esimese sõidu võitis ja oli teises teine, seljatada leedulase Deividas Gecyse ja Läti ringrajasõita Garijs Rozkalnsi. Eiki Kunder oli neljas ja Mait Kukk seitsmes.

"See etapp andis palju kogemusi juurde, rajaga pidin natuke ära harjuma, sest asfalt oli isegi kuivana libe," rääkis Kazakova, kellel enda sõnul vihmasõidu kogemust väga ei ole. Isa abiga suutis ta siiski sõitudeks sobivad rehvid alla sättida ja ka rõhud selliseks seada, et pidamine oli hea.

"Esimese sõidu start läks hästi, suutsin end kolmandale kohale suruda ja paari kurvi pärast olin juba teine. Nägin, et esikoha sõitja on kurvides aeglasem ja kasutasin möödasõiduvõimaluse viimasel sektoril ära. Nii suutsin lõpetada esimesena," rääkis Kazakova. Ta lisas, et enne teise sõidu starti tuli vihma rohkem ja rajal olid ka väiksemad loigud. "Start läks jälle hästi ja trügisin teisele kohale. Minu ees oli kiire konkurent ja otsustasin hoida ta sabast kinni, kuid pidamine oli seekord natuke halvem ja ei suutnud nii hästi kurvidest välja kiirendada. Nägin ka, et kolmanda kohaga on suur vahe ja otsustasin sõita ettevaatlikumalt, nii sain teise koha."

Klassis SMJunior65 tõi võidukarika Eestisse Travis Siilak, Robin Robert Mooses oli Ukraina sõitja Yevsevii Kovalovi järel kolmas. Mooses võitis lisaks veel MiniGP klassi. SMJunior85 klassi võitis Mathias Vetkin, Remy Raid oli kolmas ja Rasmus Ebelmann kuues.

SMQuad klassis pidi Ardo Tigane tunnistana leedulase Paulius Krukauskase paremust, Viljar Värat sai kolmanda koha ja Priit Kurg oli kuues.

S2 klassis jäi Eerik Madisson ühe punktiga napilt kolmandast kohast ilma ning pidi leppima neljanda kohaga, Hannes Lepmets oli kuues ja Egert Põld 12.

SM65 klassis võitis Kenneth Simulask mõlemad sõidud. Sama saavutusega sai SM50 klassis hakkama ka Meribel Kask, Karl Liivamäe oli teine ja Karl Hendrik Järv neljas.

Pitbike Junior klassis võitis mõlemad sõidud Oliver Pudding. Pitbike 160 klassis suutis Alex Vetkin selja taha jätta lätlased Garijs Rozkalnsi ja Edgars Murnieksi. Pitbike Open klassi võitis Sven Vetkin Fredi Pihlase ja Kermo Metsise ees.