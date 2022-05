Tiidrek Nurme jäi Soomes veidral põhjusel esikohast ilma

"Olles aastast 2003 järjepidevalt võistlusspordiga tegelenud, pole sellist olukorda veel juhtunud. Nimelt jooksin täna Helsinki City Run raames korraldatud 5 km maanteejooksus. Starti läksin mõtetega joosta aeg 14.10 lähedale ning võitki oli reaalne. Kõik kulges plaanipäraselt kuni viimase 300 meetrini," kirjutas Nurme oma Facebooki lehel.

"Olin siis saavutanud ligi 20 meetrise edumaa teise jooksja ees, kindel liider ning võit vormistamise küsimus. Kuid siis juhatas jalgratturist teenäitaja enne Helsinki olümpiastaadionile keeramist mind otse suunas edasi. Läksin nagu korraldaja näitas, kuniks märkasin, et teise koha jooksja keeras staadionile minu seljatagant. Pöörasin ümber ning püüdsin teha, mida teha annab, aga selle olukorra tõttu seda meest enam kätte ei saanud. Nii lõpetasin korraldajate eksimuse tõttu teisel kohal. Mis tunne valdas? Ikka ebameeldiv, kuid pärast protesti andmist ja teiste sportlaste toetusele, saan võrdse auhinna esimesel kohal lõpetanud sportlasega. Jälle üks lugu juures," lisas ta.

Hõbedasega leppima pidanud Nurme lõpetas ajaga 14.30, esimeseks tuli belglane Yannick Michielsi (14.26).

Nurme lisas, et hoolimata juhtunust, on ta laupäevase jooksuga siiski rahul. Mai algas talle keeruliselt, sest on pidanud heitlema erinevate haiguste ja vigastusega. "Suures plaanis olen rahul, et sain üle pika aja jalad normaalselt tööle. Maikuu algas minu jaoks keeruliselt, pärast Keeniast naasmist olen pidanud võitlema viirushaiguste ja vigastusega. Selle jooksuga sain pildi ette, kus parasjagu oma vormiga olen ning usun et siit saab ainult paremaks minna," kirjutas Nurme.