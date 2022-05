TÄNA OTSE | Seni kaotuseta püsinud Soome jätkab kodust MM-i USA vastu

Jäähoki MM-il kohtuvad kaotuseta püsinud Soome ning USA jäähokikoondised. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis algab kell 20.15 ja kanalis ETV+ kell 20.25. Kommentaatorid on Kristjan Kalkun ning Kevin Parras.

Soome on seni võitnud kindlalt Norra koondist 5:0 ning teises mängus alistati Läti koondis 2:1. USA on samuti kaks mängu võitnud, kui avavoorus võideti Lätit 4:1 ning teises mängus alistati lisaajal Austria 2:3.

B-grupi tabelis paikneb Soome hetkel esikohal kuue punktiga ning USA asub kolmandal kohal viie punktiga. USA jääb ühe punkti kaugusele Soome koondisest, kuna lisaajal saavutatud võit annab ühe punkti vähem.

A-grupis on hetkel liider Šveitsi koondis kuue punktiga ja Kanada on teisel kohal. Neil mõlemal on kahest mängust kaks võitu. Kanada koondis kohtub täna Slovakkiaga.