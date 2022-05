Tuleval nädalavahetusel algavad motoringraja Eesti meistrivõistlused

Tuleval nädalavahetusel, 21.–22. mail toimub Porsche Ringil motoringraja Eesti ja Balti meistrivõistluste esimene etapp, kus on rajal kõik kiired Baltimaade sõitjad.

Klassis Superbike läheb Eesti meistritiitlit jahtima Hanno Velt, kellel see eelmisel aastal tuli loovutada leedulasele Šarunas Pladasele. Tõeliste meeste mängumaale on sel aastal astunud ka B-1200 klassi karikavõitja Rannus Ervin, kes sel hooajal esmakordselt klassis Superbike kätt proovib. Paraku on Eesti ainsal maailmameistrivõistlustel osaleval ringrajasõitjal, Hannes Soomeril samal ajal World Supersport klassi etapp Portugalis Estorili ringrajal, kuid kodupubliku ees saab teda näha juba 18. juunil toimuval etapil.

Laupäeval, 21. mail on võistlustules kõige väiksemate sõitjate klass MiniGP, tänavasõitjate klass Rahvaliiga ja ajaloolised mootorrattad klassis Classic. Laupäeval algavad treeningsõidud kell 17.20, võistlussõidud kell 18.30.

Pühapäeval on rajal klassid Supersport 300, Supersport 600, B-1200, Superbike, C-600, C-1200 ja külgvankrid. Treeningute algus on kell 10, võistlussõidud algavad kell 15.

Motoringraja EMV kalender 2022

21.–22. mai Porsche Ring, Pärnu

18. juuni Porsche Ring, Pärnu

2.–3. juuli Bikernieki, Läti

30.–31. juuli Alastaro, Soome

3.–4. september Porsche Ring, Pärnu