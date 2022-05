Elvas avati U-18 MM sportkeeglis

Eestit esindavad põhivõistlusel Markko Abel, Urmas Lembla, Marian Saar ja Heret Ots. Markko Abel ütles, et võistlustele läheb ta positiivsete mõtetega ning ootus on hästi esineda. "Tahame endast anda koduradadel maksimumi. Meie õnnestumine oleks see, kui koht oleks esimeses pooles - ideaalis võiks jõuda 16 parima hulka," rääkis Abel. Konkurentide taset hindas Abel heaks, öeldes, et see on aina tugevamaks muutunud.

Abeli sõnul on nad end võistlusteks spetsiaalselt ette valmistanud viimased kaks kuud. "Oleme teinud igal nädalal kuus trenni - kolm korda nädalas keeglit, sellele lisaks üldfüüsilisi trenne ja kestvusalasid. Abiks on olnud ujumistrennid ja jõusaal," kirjeldas ta.

Elvas võistlevad 16 riigi sportlased

Maailmameistrivõistlusi peetakse alates 1953. aastast. Individuaalse MM-i formaat on käibel kaheksandat korda. Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et Elva on meistrivõistluste toimumiseks ideaalne paik, kuna siin on ühendatud omavahel hea toit, tervis ja maaliline looduskaunis atmosfäär.

"Elva vald areneb hoogsalt - meil on uus kaunis keskväljak, uus spordihoone ning väga palju võimalusi erinevate spordialade harrastamiseks. Juba paar aastat tegutseb Elva Keegel & Resto saalis ka Elva Keegliklubi," rääkis Šumanov.

Sportkeegli maailmameistrivõistlused toimuvad 16. maist 28. maini Elva spordihoones. Elvasse sõidavad võistlema sportlased Austriast, Horvaatiast, Tšehhist, Taanist, Eestist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Ungarist, Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Serbiast, Slovakkiast, Sloveeniast, Rootsist ja Põhja-Makedooniast.

Eesti Veeremängude liidu sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirs ütles, et Eestis on pikk keegli mängimise ajalugu, mis algas juba esimese vabariigi ajal. "Eesti esimesed keeglirajad olid Estonia ooperimajas ning n-ö keegli taassünd toimus 1980. aastal koos olümpiamängudega, kui Tallinna linnahalli ehitati keeglirajad," kirjeldas Kirs.

Eestis mängib täna ligikaudu 200 registreeritud mängijat ning Kirsi sõnul on meie mängijate tugevus see, et mängitakse iga päev. "Kui võrrelda keeglimängu bowlinguga, siis keeglis on kindlasti rohkem neid sportlasi, kes tegelevad sellega palju enam kui ainult harrastamise tasemel."

Keegel ja bowling erinevad endast nii raja, selle pikkuse ja materjalide, kurikate paigutuse ja arvu ning kuulide poolest. "Keegel on täiesti teistsugune spordiala ja ei ole tegelikult bowlinguga võrreldav. Visuaalselt ja tunnetuslikult võib see tunduda sarnane, aga neid ei saa päriselt omavahel võrrelda," ütles Kirs.

Keegli viskesporditehnika teeb keeruliseks kuuli suurus ja kaal - kuul kaalub 2,85 kg ning täpseks tabamuseks on tarvis jõudu, painduvust, tähelepanu ja osavat kätt. "Vise sõltub keha, randme ja kogu tehnika täpsusest. Väikese kuuliga on lihtne teha sooritusvigu," kirjeldas Kirs.

Ta lisas, et Elva on ainuõige koht maailmameistrivõistluste korraldamiseks, kuna suurlinnadel ei ole seesugust suurt kohalikku tuge ja toetust nagu on väiksematel linnadel. "Elvas on tugev keegli sõpruskond, siin on ka Elva Keegliklubi nii et võistluste korraldamine on koostöö ja ühise soovi ja tegemise tulemus."

Sportkeegli maailmameistrivõistlused toimuvad Elvas 16.–28. maini.