Maastikurattur McConnell võitis kolmanda MK-etapi järjest, Lõiv 13.

Siiani kõik XCO sõidud MK-sarjas võitnud McConnell asus võistlust juhtima avaringist peale ning liidripositsiooni enam käest ei andnudki. Prantslanna Loana Lecomte kaotas võitjale lõpuks 40 sekundiga ning kolmanda koha pälvinud rootslanna Jenny Rissveds ühe minuti ja 17 sekundiga. Reedel lühirajasõidus võidutsenud olümpiavõitja Jolanda Neff pidi leppima neljanda kohaga, kaotades võitjale kahe minuti ja 44 sekundiga.

Lõiv oli stardiringi järel 15. positsioonil, kerkis seejärel 11. kohale, kuid langes eelviimaseks ringiks 15. Viimase ringiga suutis eestlanna taas kaks kohta parandada ning kaotas lõpuks McConnellile nelja minuti ja 22 sekundiga. Võistlustules oli ka teine eestlanna Mari-Liis Mõttus, kes kaotas võitjale kahe ringiga ja sai kirja 71. tulemuse.

"Tundsin juba soojendusel, et jalad ei ole kõige värskemad ja teadsin, et tuleb suur kannatus," rääkis Lõiv. "Start läks hästi, aga juba esimesel tõusul pidin ikka tohutult kannatama, et mitte maha jääda. Lisaks ei tundnud end rattal väga hästi, sest amordiseadistus ei sobinud mulle. Kaotasin laskumistel palju aega. Viimasel ringil suutsin end kokku võtta ja paar kohta ettepoole tõusta," lisas ta.

MK-sarja üldarvestuses jätkab Lõiv 298 punktiga 13. kohal. Liidrina jätkab McConnell (935 punkti), teisel kohal on Lecomte (586) ja kolmandal hollandlanna Anne Terpstra (508).

Eliitmeeste võistlusel pälvis esikoha olümpiavõitja Thomas Pidcock, alistades ühe sekundiga rumeenlase Vlad Dascalu. Avaetapi Brasiilias võitnud šveitslane Nino Schurter sai kolmanda koha, jäädes võitjale alla 30 sekundiga. Kuna Pidcock esimesel MK-etapil ei osalenud, jätkab liidrina Schurter (732 punkti). Pidcock on kahe võiduga teisel (300) ja Dascalu kolmandal kohal (560).