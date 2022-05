Saku alistas kindlalt ühendnaiskonna, võidukad ka Flora, Kalev ja Vaprus

Naiste jalgpalli meistriliiga kuuenda vooru ülekandemängus alistas Saku Sporting võõrsil suurelt Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonna. Võidu said kirja ka FC Flora, JK Kalev ja JK Vaprus.

Tabelis teist kohta hoidev Sporting oli viimati tulemusega 4:0 võõrsil üle Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonnast, vahendab Jalgpall.ee. Mõlemal poolajal sündis kaks väravat, kui juba teisel minutil viis Grete Daut Saku juhtima ning 24. minutil suurendas Merily Toom naiskonna eduseisu. Teisel poolajal said jala valgeks ka Kairi Himanen ja Anna Mariin Juksar. Tabelis on Sporting viie mänguga kogunud 12 punkti, liidrist Florast jäädakse ühe vähem peetud mänguga kuue punkti kaugusele. Ühendnaiskonnal on koos Tabasalu ja Tammekaga kirjas neli punkti ning võistkonnad paiknevad kohtadel viiendast kuni seitsmendani.

Tabeliliider Tallinna Flora teenis kuuendas voorus kindla võidu, kui koduväljakul alistati Põlva Lootos 7:0. Kohtumise resultatiivseim oli Lisette Tammik, kes sai kirja kübaratriki. Kaks tabamust sai enda arvele Kristina Teern, ühe lisas Anastasia Ivanova ning üks tabamustest läks kirja Lootose omaväravana. Flora jätkab liigas täiseduga, kui kuue mänguga on kogutud 18 punkti. Lootos on kahe punktiga kaheksandal tabelireal.

Tabelis kolmandat kohta hoidev Tallinna Kalev oli võidukas võõrsil, kui Tartu Tammeka vastu teeniti 4:2 võit. Tammeka asus mängu koduväljakul juhtima juba teisel minutil, kui meistriliiga esimese värava sai kirja 15-aastane Aleksandra Orlova. Eduseis ei püsinud siiski kaua, sest viis minutit hiljem viigistas Anett Kadastu seisu. Teisel poolajal sattus Kalevi poolelt heasse hoogu Emma Treiberg, kes sai kirja kübaratriki. Tammeka eest oli resultatiivne küll Hanna Haljasorg, kuid lõpuvile kõlades oli tablool siiski Kalevi võidunumbrid. Kalev paikneb kolmandal positsioonil üheksa punktiga, Tammeka on nelja punktiga kuues.

Pärnu Vaprus ja Tabasalu pidasid suvepealinnas põneva mängu. Rannastaadionil toimunud kohtumises suutis Vaprus 56. minutiks minna tänu Jane Mirjami, Elizaveta Rutkovskaja ja Kristina Bannikova tabamustele kolme väravaga juhtima. Tabasalu ennast sellest siiski heidutada ei lasknud, sest kaheksa minutit enne normaalaja lõppu oldi Heidi Melise ja Sandra Pärna tabamuste toel viigist vaid ühe värava kaugusel. Koduväljakul mänginud Vaprus suutis siiski lõpuni edust kinni hoida ja sai 3:2 võiduga tabelisse kolm punkti. Kuuest mängust kogutud seitsme punktiga on Vaprus neljandal positsioonil, Tabasalu on nelja punktiga viies.