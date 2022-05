Squash'i Eesti meistriteks krooniti tiitlikaitsjad

Squash'i meistrivõistluste meeste finaalis kohtusid möödunud aastalgi finaalis vastamisi läinud Kristjan Pettai ja Priit Lumi. Kolmes geimis jäi 3:0 peale Pettai, kellele see oli neljas Eesti meistrivõistluste võit.

"Tegelikult ei tulnud väga lihtsalt. Väljast vaadates võibki tunduda, et kõik tuleb ideaalselt välja, aga tegelikult ikkagi närvid on sees ja ma ei tea, lihtsalt täna õnnestus," sõnas Pettai ERR-ile.

Noori konkurente on squash'is peale kasvamas, noorte taseme kasv innustab Pettaidki veel jätkama, kuigi suuri ambitsioone 31-aastane Eesti meister enam ei hellita.

"Oleks võinud selle taseme varem kätte saada. Naljatasime siin ka venna Jaanusega, et äkki peaks nüüd kõik muu kõrvale jätma ja aasta aega lihtsalt kõvasti trenni tegema, ja vaatama, kui kõrgele on võimalik maailma edetabelis minna. Juba 16 aastat mänginud, kui nüüd õige treeneri käe all ja õigete inimeste seltskonnas, siis kes teab – võib olla on täitsa võimalik, aga ma ei ütle midagi, see oli lihtsalt uitmõte," sõnas Pettai.

Naiste arvestuses võidutses aga 18-aastane Eveli Mälk, kellele see oli teiseks meistritiitliks. Finaalis alistas ta kindlalt neljakordse varasema meistri Reele Komi.

"Tegelikult oli ikka väga raske vaimselt püsida mängus ja Reelele mitte ühtegi punkti anda. Ta mängis väga hästi ja pani vapralt vastu, oli ikka raske," tõdes Mälk.

Mälgul on vastupidiselt meeste meistrile just kõrged ambitsioonid, viimasel ajal on ta ka Euroopa punkte koguvatel juunioride võistlustel punkte noppinud ning neid ootab suvel veel ka mitu tükki ees. "Eesmärk on [maailma edetabeli] TOP10, vaatab, kuidas läheb," sõnas Mälk.