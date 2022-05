Räppo sai Euroopa karikaetapil 32. koha, Kapten naisjuunioride seas 24.

Räppo ujus 750 meetrit ajaga 10.11, sõitis 19,2 kilomeetrit ratast ajaga 26.34 ning jooksis viis kilomeetrit ajaga 14.55. Koguaeg 53.34 andis eestlasele 32. koha.

"Tulemus ei ole päris see, mida lootsin," nentis Räppo peale võistlust. "Ujumises tulin välja seal, kus tavaliselt. Rattas jõudsin suurde gruppi, aga kahjuks kukkus minu ees üks austerlane ja ma ei pääsenud temast mööda, seega kaotasin grupiga kontakti ja ei saanud enam järele, kuna minu kaassõitjad ei tahtnud väga vahetusi ees võtta. Jooksu esimesel ringil ei olnud kedagi ees ega kedagi taga ohustamas. Teisel ringil hakkasin liidergrupist pudenenud sportlasi kinni püüdma. Kuigi tulemus ei olnud päris see, siis muretsemiseks põhjust veel ei näe – vorm on hea, vaja on vaid pidevast ebaõnnest lahti saada."

Võistluse võitis šveitslane Max Studer ajaga 51.20, edestades vaid ühe sekundiga sakslast Lasse Lührsi ja kahe sekundiga iisraellast Shachar Sagivi. Eliitnaiste seas pälvisid kaksikvõidu itaallannad Carlotta Missaglia (56.58) ja Andelica Prestia (+0.01). Kolmanda koha sai sakslanna Selina Klamt (+0.01).

Kapten ujus 300 meetrit nelja minutiga ning tuli veest välja esimeses grupis. Kümnekilomeetrisel rattarajal mõõdeti eestlanna ajaks 15 minutit ja 50 sekundit, kuid kilomeeter enne vahetusala Kapten kukkus, sest tema kõrval vändanud hollandlanna lõhkus löökaugust läbi sõites rehvi, mistõttu kaotas ta tasakaalu ja kukkus eestlannale otsa. 1,9-kilomeetrisel jooksurajal sai Kapten ajaks 7.38. Koguaeg 29.39 andis eestlannale finaalis 24. tulemuse.

"Finaalis õnnestus ujumise osa taas hästi ja tulin esimeses pundis välja. Ratas oli raske, tempo kõrge ja kõik olid väga tugevad, kuid saime teisel ringil esimese pundi kätte," ütles Kapten. "Peale kukkumist näisid luud-kondid terved olema, seega läksin edasi. Hoolimata kukkumisest jään nädalavahetusega rahule, sest pingutasin lõpuni. Loodan järgmiseks nädalaks taastuda, aga hetkel on veel vara öelda."

Naisjuunioride võistluse võitis rootslanna Tilda Mansson ajaga 27.33. Talle jäi kahe sekundiga alla Slovakkia triatleet Margareta Vrablova ja nelja sekundiga hispaanlanna Elena Viejo Campos.

Meesjuunioride finaalis pälvis esikoha itaallane Euan De Nigro (24.39). Pjedestaali madalamad astmed hõivasid hispaanlased Andres Prieto Villar (+0.04) ja Pelayo Gonzalez Turrez (+0.05).