Roosiorg sai Itaalia MM-etapil 19. koha, võit läks üllatusmehele

MXGP klassi avasõidus suretas Roosiorg stardikurvis ratta välja ja langes viimaseks. Järgmises kurvis oli aga suur kukkumine ja ta tõusis kiirelt 18. kohale.

Paari ringiga langes Roosiorg aga taas võistlejaterivi lõppu ja seal oli ta enamuse sõidust. Finišisse jõudis eestlane21. kohal ja jäi esimesena punktidelt välja. Sõitu asus stardi järel juhtima Tim Gajser (Sloveenia, Honda), talle järgnesid Jorge Prado (Hispaania, GASGAS) ja Pauls Jonass (Läti, Husqvarna). Kehva stardi tegi aga laupäevase kvalifikatsiooni võitnud Calvin Vlaanderen (Holland, Yamaha). Hollandlane oli rajal aga väga kiire ja ta tõusis sõidu keskel juba Gajseri ja Prado järele kolmandaks. Seejärel suutis ta mööduda ka Pradost ning püüdis kinni ka Gajseri. Kaks ringi enne sõidu lõppu suutis Vlaanderen ka sarja liidrist mööda sõita ja võttis karjääri esimese sõiduvõidu. Teisena lõpetas Gajser ja kolmandana Prado.

Teises sõidus suutis Roosiorg teha tunduvalt parema esituse kui avasõidus. Avaringi lõpetas ta 20. kohal ja sõidu esimese poolega suutis ta sealt 16. kohale tõusta. Sõidu teises pooles läks kunagine MX2 klassi maailmameister Jordi Tixier (Prantusmaa, KTM) eestlasest mööda ja Roosiorg lõpetas sõidu 17. kohal. Itaalia etapi staariks kujunes aga üllatuslikult Vlaanderen, kellele ei leidunud ka teises sõidus vastast. Sõidu alguse viiendalt kohalt tõusis ta peagi liidriks ja sõitis teistel kohe ka eest ära. Vlaanderen võttis päeva teise sõiduvõidu ja karjääri esimese MXGP klassi etapivõidu. Teisena tuli finišisse Glenn Coldenhoff (Holland, Yamaha) ja kolmandana Prado. Raskel rajal kustus täielikult sarja liider Gajser, kes lõpetas sõidu kaheteistkümnendana.

Etapi kokkuvõttes tuli Roosiorg viie punktiga 19. kohale. Esikoha teenis 50 punktiga Vlaanderen, teine oli 40 punktiga Prado ja kolmas 35 punktiga Coldenhoff. Liidrikohal jätkab kokkuvõttes Gajser (367 punkti). Teisel kohal on 288 punktiga Renaux ja kolmandal kohal 264 punktiga Seewer. Roosiorg on 28 punktiga 21. kohal.

Esimeses MX2 klassi võistlussõidus teenis stardivõidu Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha). Üsna pea asus sõitu juhtima aga sarja liider Jago Geerts (Belgia, Yamaha), kelle järel tõusis teisele kohale Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM). Vialle suutis liivarajal Geertsi selja taga püsida ja belglane ei saanud hetkekski kergemalt hingata. Viimasele ringile läksid mehed koos ja sõidu saatuse otsustas Vialle'i väike sõiduviga, Geerts võitis sõidu, Vialle teine ja Benistant kolmas.

MX2 klassi teises sõidus võttis stardivõidu taas Benistant. Temast möödusid aga üsna kiirelt Vialle ja Geerts. Prantslase juhtimisel sõitis duo järgnevatel kohe eest ära. Kuigi Geerts survestas liidrit kogu sõidu jooksul, siis suutis Vialle on oma kohta hoida ning võitis sõidu. Geerts lõpetas sõidu teisena ja Benistant juba 40 sekundi kaugusel liidritest kolmandana.

Etapi kokkuvõttes tuli 47 punktiga liidriks Vialle. Samade punktidega jäi teiseks Geerts. 40 punktiga tuli kolmandaks Benistant. Sarja kokkuvõttes jätkab liidrina Geerts, tema edu Vialle´i ees on kuus punkti. Kolmandal kohal on Laengenfelder, kes kaotab liidrile juba 94 punktiga.