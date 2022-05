Vladimir Vassiljev: kaitsemäng näitab meisterlikkust

"Paide, Nõmme Kalju, Legion, Flora - väga hea tsükkel. Meil on kõrged ambitsioonid - tahame need kõik neli mängu võita. Täna alustasime, kolm punkti käes," lausus Levadia juhendaja Vladimir Vassiljev ERR-ile.

"Jah, mängupilt ei ole võib-olla kõige parem, aga jällegi - kuidas kaitses mängime, null taga... see näitab meisterlikkust meeskonnas," jätkas ta ja kiitis eraldi väravavaht Karl Andre Vallnerit. "Jällegi - Vallnerilt superhea töö - likvideeris kaks paremat momenti Paidel. Tubli! Tulebki vahel vette hüpata ja meid sealt välja tuua."

Kohtumine peeti A. Le Coq Arenal ning kunstmurult pärismurule tulek vajab natuke harjumist. "Kui Paide juba pidas siin kaks mängu, siis said rütmi ja tunnetuse kätte. Oli näha, et meil oli sellega natuke probleeme," lausus Vassiljev.

"Aga jällegi - Paide mängis täna väga distsiplineeritult ja au neile. Tegelikult näitavad väga kõrget klassi, Flora vastu kaks nullimängu, aga meie lõime neile värava. Ma arvan, et selle mänguga võib rahul olla."

Värav sündis Paide puuriluku Mihkel Aksalu kaasabil, kes näiliselt võrdlemisi ohutu löögi siiski külje alt sisse lasi. Paide peatrener Karel Voolaid oma väravavahti süüdistama ei tõtta. "Mul ei ole Mihklile ühtki etteheidet. Ta on trennides väga head tööd teinud ja see on paratamatus, et selliseid asju juhtub," lausus ta.

"Aga üldplaanis olen rahul. Oleme tegelikult heas vormis. Meil on üht-teist ikkagi tõestada ja puuorgid hammastes kinni. Kui need kuidagi välja sikutatud saame, siis läheb paremaks. Ega muud öelda olegi. Teeme professionaalset tööd ja mängijad on tublid. Lihtsalt praegu selle eest punkte ei jagada."

Juba poolajal pidi jätma mängu pooleli Paide keskkaitsja Ragnar Klavan, kelle vastu vahetati väljakule Kristjan Pelt. "Väike küsimärk oli see, kas ta saab alustada, aga ta otsustas, et tahab võistkonda aidata. Ju siis poolajal tundis, et asi ei ole praegu seda väärt, et niimoodi jätkata - asi läheb liiga hulluks. Kristjan tuli väga hästi sisse. Loodame, et saame vanameistri õige pea tagasi," sõnas Voolaid.

Pingilt alustas meeskonna säravamaid ründajaid Deabeas Owusu Sekyere. "Ei ole probleemi mänguliselt ega distsipliiniga. Võib-olla natuke viimase aja mängukoormus," põhjendas Voolaid. Ma usaldan kõiki mängijaid, kes võistkonnas on. Meil on hea tugev pink ja Deabeas näitaski head professionaalsust. Tuli hästi sisse ja ta aitab meid veel lähitulevikus."