Suure ehmatuse üle elanud Manchester City kaotas punkte

Kodumeeskond läks mängu juhtima 24. minutil, kui Jarrod Bowen mängis Pablo Fornalsi hea söödu järel City väravavahi Edersoni üle ja lükkas palli võrku. Sama mees suurendas avapoolaja lisaminutil täpse löögiga West Hami edu juba kaheväravaliseks.

Kuigi City tegi kaitses vaheajalt naastes jätkuvalt tavatuid eksimusi, oldi rünnakul siiski edukamad ja Jack Grealishi otse õhust teele saadetud löök vähendas juba 49. minutil nende kaotusseisu minimaalseks. 20 minutit lükkas Tšehhi koondise kaitsja Vladimir Coufal Manchesteri meeskonna karistuslöögi peaga õnnetult oma võrku ja kuigi Cityl oli suurepärane võimalus võtta kõik kolm punkti, tõrjus Riyad Mahrezi penalti 86. minutil Lukas Fabianski.

Liigahooaja viimases voorus Aston Villat võõrustav City on 37 mänguga kogunud 90 punkti, ühe mängu vähem pidanud Liverpoolil on koos 86 punkti. Neil on jäänud pidada mängud Southamptoniga (võõrsil) ja Wolverhamptoniga (kodus).

Teised tulemused:

Tottenham - Burnley 1:0

Aston Villa - Crystal Palace 1:1

Leeds - Brighton 1:1

Watford - Leicester 1:5

Wolverhampton - Norwich 1:1