Alina Molkova võitis Lissaboni Benficaga Portugali meistritiitli

Benfica alistas laupäeval Leirias kohaliku Juve Lisi naiskonna tulemusega 27:23 (13:9) ning on kogunud 68 punkti. Alavarium/Love Tilesil ja tiitlikaitsja Madeira SAD-il on 60 silma, aga Portugalis kaasneb võiduga kolm, viigiga kaks ja kaotusega üks punkt ning nii pole jälitajatel võimalik pealinlasi enam püüda.

Alina Molkova on viimastes mängudes suurpärases hoos ja viskas Juve Lisi vastu kuus väravat. Benfica tegi hooaja teises voorus ühe viigi, on aga seejärel võitnud 21 mängu järjest, sealhulgas 13 Molkova osalusel. Viimati 1993. aastal meistriks tulnud Benfica lõpetas seega 29-aastase ootuse.

"Meie naiskonnale ja klubile tervikuna on nii pika pausi järel tiitlivõit väga tähtis. Olen siin vaid viis kuud mänginud, aga tänu tiimikaaslastele ja treeneritele tunnen end kui kala vees. Mind võeti imekiiresti omaks ning usaldus ja toetus tekitasid ruttu koduse tunde," lausus värske Portugali meister.

"Edu taga näen head kooslust naiskonnas ja omapärast mängustiili. Üritame mängida nii kiirete üleminekutega, et tihti lihtsalt jookseme vastase üle ja harutame nende mängu täielikult lahti. Aga hooaeg pole veel läbi, ees on kolm liigamängu ja siis karikasarja Final Four," lisas 24-aastane Molkova.

Molkova polnud käsipalli tõsiselt panustava Benfica ainus hiline täiendus. Märtsis liitus naiskonnaga ülikogenud ukrainlanna Viktorija Borštšenko, kes mõistetavatel põhjustel lahkus Venemaa tippklubist HC Rostov-Don. 36-aastane Hersonist pärit Borštšenko tuli Benficasse mängujuhiks, olles Venemaal võitnud kaheksa meistrikulda ja eurokarikagi.

"Viktorija on muidugi eriliselt kõrge klassiga mängija, on lihtsalt au temaga ühte tiimi kuuluda. Aastad Meistrite liigas ja töötamist erinevate tipptreeneritega – täiesti mõistetavalt on temast meie naiskonnale suur abi nii mänguliselt kui ka kogemustepagasit jagades," kiitis Molkova.

Eelmisel suvel aitas Molkova CHEV Diekirchil võita Luksemburgi superkarika ja siirdus siis Saksamaa Bundesligasse, kuid pool hooaega HL Buchholz 08-Rosengarteni särgis ei sujunud soovitud eduga. Jaanuaris liitus Eesti koondislane Benficaga ja lisas nüüd 2019. aastal võidetud Islandi ja mullu saadud Luksemburgi tiitlile kolmanda riigi meistrikulla.

"Sõlmisin algselt lepingu hooaja lõpuni, aga eeldatavasti jään siia ka järgmiseks aastaks. Nii professionaalset lähenemist ei näinud ma ka Saksamaal ning Borštšenko vihjas, et isegi Rostovis polnud sellist taset. Omaette väljakutse oleks ka Benficaga eurosarjas osalemine," tunnistas viiel korral Eesti parimaks naiskäsipalluriks valitud Molkova.