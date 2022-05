RB Leipzig pääses tänu üleminutitel löödud väravale Meistrite liigasse

RB Leipzig vajas järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse pääsemiseks Bielefeldi Arminia vastu vähemalt viigipunkti. Väravateta avapoolaja järel läks Arminia 70. minutil juhtima, kui jala sai valgeks Janni Serra.

Üleminutitel tõi Leipzigi kastanid tulest välja keskkaitsja Willi Orban, kelle 93. minuti tabamus kindlustas viigipunkti ja pääsu Meistrite liigasse. Bielefeldi jaoks mängu lõpptulemus midagi ei muutnud, sest klubi oli juba enne viimast vooru kindlustanud 17. koha ja seega mängivad nad järgmine hooaeg esiliigas.

Pingelise lõpu sai ka VfB Stuttgardi ja FC Kölni kohtumine. Stuttgart vajas Bundesligasse püsima jäämiseks võitu ja Berliini Hertha kaotust. 12. minutil viis Austria koondislane Saša Kalajdžic Stuttgardi juhtima, kuid 59. minutil viigistas seisu Anthony Modeste tabamus. Stuttgardi võiduvärav sündis 92. minutil, kui nurgalöögist tulnud pallile sai pea vahele Wataru Endo.

️ THE MOMENT @VfB_INT SECURED THEIR LEAGUE STATUS IN THE 90+2ND MINUTE! pic.twitter.com/XQJpDf7dFM

Kuna Hertha jäi võõrsil 1:2 alla Dortmundi Borussiale, sai Stuttgart hooaja kokkuvõttes 15. koha ning vältis play-off mängu esiliiga kolmanda koha meeskonnaga.

Tiitlivõitjaks tulnud Müncheni Bayern mängis viimases voorus 2:2 viiki VfL Wolfsburgiga. Bayerni väravate eest hoolitsesid Josip Stanisic ja Robert Lewandowski, Wolfsburgi väravate autoriteks olid Jonas Wind ja Max Kruse.

Pärast kohtumist kinnitas Robert Lewandowski kuuldusi, et soovib Bayerni ridadest lahkuda. "On väga võimalik, et see oli minu viimane mäng Bayerni särgis. Ma ei saa seda sajaprotsendiliselt öelda, aga nii võib olla. Tahame nii mulle kui ka klubile leida kõige parema lahenduse," vahendab Eurosport.

Bundesliga 2021/22 hooaja lõplik järjestus:

There it is, your final #Bundesliga table of the season.



And yes, we have a tear in our eyes too. pic.twitter.com/TIQfPrU18J