Ilves pani oma kehalised võimed proovile Red Bulli testimiskeskuses

Salzburgi lähistel asuvas Red Bulli treeningkeskuses võeti kahel päeval Kristjan Ilvese võimetest maksimum. Testidest olulisemgi on see, et maailma spordis olulisel kohal olev bränd on eestlast tähele pannud ja üksteisega tutvumine võib viia märkimisväärse koostööni.

"Ma arvan, et see on üks parimaid kohti, kuhu üks sportlane saab välja jõuda. Siin on kõikvõimalikud vahendid olemas, et sportlast edasi viia või kui on vaja vigastusest taastuda. Loomulikult on Red Bulli ka teatud määral kvaliteedimärk. Ma ise ei tea, kas olen nii kõva mees, et Red Bulli poolt olla sponsoreeritud, aga ju siis on nad minus midagi näinud ja juba see on väga suur samm," rääkis Ilves.

Lõppenud hooaja MK-sarja üldarvestuses viiendana lõpetanud Ilves sõlmis loetud päevad tagasi uue lepingu Norra koondisega, kelle juures jätkab ta treenimist ka uues olümpiatsüklis. Kõrges mängus olemise hind on Eesti mõistes suur, ulatudes rohkem kui kuuekohalise summani hooaja kohta.

"Ma arvan, et seda teavad kõik, et need Eesti mõistes just pisikesed summad pole. Ma olen siiralt tänulik nendele toetajatele, kes on minuga sellele teekonnal olnud algusest peale ja näinud minus potentsiaali," rõõmustas Ilves.

"Me kindlasti soovisime, et ta meie juures jätkaks. Ma olen ta treener olnud nüüd kaks-kolm aastat. Neist viimased kaks Trondheimis ja ma leian, et see on väga positiivne, et ta soovib ka edaspidi rohkem Trondheimis olla. Ta on osa meie koondisest. Ta on üks meist, nagu teised koondislased. Otseloomulikult on see positiivne ka alaliidule, sest selles lepingus on meie jaoks ka finantsiline kasu. See on meie jaoks huvitav projekt ka seetõttu, et me näeme, kuidas meie süsteem toimib ka Eesti sportlasega," rääkis Norra koondise peatreener Jan Schmid.

Norra koondis ja Kristjan Ilves alustasid hooaega juba eelmisel nädalal kergema treeninglaagriga Hispaanias. Seni edu toonud treeningplaane ei kavatseta uueks hooajaks muuta. "Minu tugevus on ikkagi hüpped, aga ma näen, et ka selles annab veel paremaks saada, eriti seda võistluste keskmist hüppetaset annab veel tõsta. Minu puhul on hea see, et ma olen selles süsteemis veel võrdlemisi uus ja veel ei pea hakkama otsima uuenduslike lahendusi, kuidas treenida või midagi teistmoodi teha," usub Ilves.

"Need on samad punktid - murdmaasuusatamise tehnika. Tema füüsiline pool on korras, aga tehnikas on tal kõvasti arenemisruumi. Minu jaoks on kõige olulisem, et tema peamine tugevus seisneb endiselt suusahüpetes. Me ei tohiks teha midagi, mis seda poolt halvaks, et teenida selle arvelt mõned sekundid suusatamises," lisas Schmid.

Kahevõistluse maailm on olukorras, kus ala valitseb Ilvese treeningkaaslane Jarl Magnus Riiber. Teda ala troonilt tõugata näib nii Ilvese kui Schmidi jaoks võimatu ent uueks kvaliteedimärgiks seatakse stabiilsed poodiumikohad.

"Eks me oleme isekeskis naljatanud, et Jarlile saab vastu ainult tema ise. Ma praegu ei näe, et keegi teda sealt troonilt tõukaks. Praegu on kõige lähedamal Johannes Lamparter ja ma hüppemäel näitasin ka, et suudan talle vahepeal vastu saada. Tema kohta on öeldud, et sellist sportlast pole varem kahevõistluses nähtud. Loomulikult on MK-etapi võit üks minu eesmärkidest, aga nagu ma enne ütlesin, siis paraku on üks mees seal väga tugevaks segavaks faktoriks," sõnas Ilves.

"Viimastel hooaegadel ootavad paljud mehed oma karjääri esimest MK-etapivõitu. Jarli võita on olnud praktiliselt võimatu. Kui ta on oma täielikus tipus, siis on teda alistada väga-väga keeruline. Kuid ta ei ole alati oma võimete tipus. Te nägite seda eelmisel hooajal, kui ta Klingenthali etapi lõpuspurdis ei teinud taktikaliselt kõige õigemaid otsuseid. See MK-etapivõit on Kristjani jaoks võimalik ent Jarli alistamine on väga-väga raske," lisas Schmid.