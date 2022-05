Bayerni spordidirektor kinnitas, et Lewandowski soovib klubist lahkuda

"Ta (Lewandowski - toim) teatas mulle, et ei soovi meie pakkumist lepingu pikendamiseks vastu võtta ja soovib hoopis lahkuda. Tema eesmärk on proovida midagi uut," rääkis Salihamidzic, vahendab BBC Sport.

Lewandowskit on viimastel nädalatel seostatud üleminekuga Barcelonasse, kuid poolaka leping Bayerniga kehtib kuni 2023. aasta suveni. Salihamidzici sõnul ei kavatse Bayern oma talismanist niisama lihtsalt loobuda: "Meie positsioon pole muutunud. Fakt on see, et tal on leping kuni järgmise aasta 30. juunini."

33-aastane poolakas on kaheksa aasta jooksul Bayerni eest väljakul käinud 373 kohtumises ja on löönud 343 väravat, mis paigutab ta klubi ajaloo parimate väravaküttide arvestuses legendaarse Gerd Mülleri järel teisele kohale.

Bayerni särgis on Lewandowski tulnud kaheksal korral Bundesliga ehk Saksamaa kõrgliiga meistriks, võitnud kolm Saksamaa karikat ja viis superkarikat ning ühe Meistrite liiga tiitli.