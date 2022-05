Hawaii Express Estonian Cupi teise etapi võitsid Mihkels ja Ehrberg

Grand Prix sõidu 70 kilomeetri pikkusel rajal pidasid läbivalt kõva heitluse sarja viiekordne võitja Gert Jõeäär ning U-23 MM-i pronksmedalist Madis Mihkels. Napi kolme sekundilise eduga ületas finišijoone esimesena Mihkels, kelle võiduajaks oli 2:12.23.

"See on minu esimene Estonian Cupi etapivõit – üldse vist elu esimene maratoni etapivõit põhidistantsil," nentis Mihkels. "Ma otseselt ei teagi, mis täna otsustavaks sai. Tunne oli hea, üritasin kohe sõidu alguse teistele raskeks teha. Ühel metsavahelõigul jõudis minuga kaasa ainult Gert, saimegi kahekesi eest minema. Lõpus finiši profiili arvestades, ma isegi uskusin, et võin täna Gerdist parem olla," tõdes Mihkels.

Ehkki edasist sarjas osalemist mõjutab omajagu välismaine võistlusgraafik, mis sarja üldvõitu ilmselt püüda ei võimalda, lubas Mihkels võimalikult paljudel etappidel osaleda. "Kui võimalik ja olen Eestis, siis kindlasti sõidan."

Naiste arvestuses lõpetas GP distantsi esimesena Liisa Ehrberg, kes lõpetas ajaga 2:28.00. Teise koha omanikku Laura Lepasalu edestas Ehrberg veidi enam kui kolme minutiga.

"No ikka ekstreemne oli täna ilma poolest, aga rada oli kiire," rääkis Ehrberg pärast võistlust. "Minu sõitjatüübile see küll nii väga ei sobi, aga väga äge ja kiire oli. Olin koguaeg mingi pundiga, sain alguses väga hästi minema, aga nemad olid minu jaoks kurvides veidi liiga kiired, tuule käes jäin maha. Aga siis leidsin oma pundi, mis alles lõpus rebenema hakkas," kirjeldas Ehrberg olusid.

Sarja üldarvestuses jätkab meeste seas liidrikohal Gert Jõeäär, naistest hoiab esikohta Ehrberg.

Gardena maratoni 52 kilomeetrise distantsi läbisid kõige teravama jalaga Martin Parv ning Karolin Surva. Parv pidas koguni lõpusentimeetriteni väga pinevat heitlust Ivo Irbega, kellega nad lõpuks ka identsed ajad kirja said – 1:40:30. Tarvis läks fotofiniši abi, mis kuulutas võitjaks Parve. Naiste arvestuses oli eristus veidi lihtsam – Karolin Surva võiduaeg 1:57:10, teisena lõpetanud Hanna Karoline Taaramäe kaotas võitjale minuti ja 18 sekundiga.

Jetoili 22 kilomeetri pikkuse poolmaratoni kiireimaks sõitis end meeste koguarvestuses U-14 vanuseklassis sõitnud Egert Tammeleht (58:31), kes oli umbes minuti jagu kiirem teise koha omanikust Niklas Londist (59:22). Neidude seas oli Maria Jürisaar ajaga 59:24, teise koha teenis Ukraina noor rattur Viktoriia Baderyk (1:03:30).

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid Kõllestel võidukad Taavi Kannimäe (aeg 1:51) ja Liisa Ehrberg (2:31), Mariine Auto Mäefiniši parima tiitli võttis Gert Jõeäär. Sobivalt küüslaugupõldude kõrval paiknenud Küüslaugufestivali vahefiniši läbis esimesena Madis Mihkels. Meeskondade arvestuses võitis tänase etapi KoMo/Veloplus, naiskondade arvestuses troonib Velohunt Sparta naiskond.

Hawaii Express Estonian Cup jätkub 4. juunil, mil osalejaid ootab sarja kolmas etapp ehk 20. Raplamaa rattamaraton.