Tammiku kübaratrikk vedas täiseduga jätkava Flora võiduni

Flora läks kohtumist 27. minutil juhtima, kui jala sai valgeks Lisette Tammik. Kaheksa minutit hiljem duubeldas Flora eduseisu Anastasia Ivanova ning vahetult enne poolajapausi lõi Elina Kahar omavärava. Teise pool aja alguses realiseeris Tammik kaks penaltit ja kohtumise viimastel minutitel vormistasid lõppskoori Kristina Teerni tabamused.

Flora on hooaega alustanud kuue järjestikuse võiduga ning edestab teisel kohal olevat Saku Sportingut üheksa punktiga. Lootos pole võiduarvet veel avanud ja on kahe punktiga kaheksandal ehk viimasel kohal.

Tallinna Kalev sai võõrsil 4:2 jagu Tartu Tammekast. Aleksandra Orlova teise minuti tabamus viis Tammeka kiirelt juhtima, kuid viis minutit hiljem viigistas seisu Vanessa Grutop.

Teisel kolmveerandtunnil lõi Emma Treiberg üheksa minuti jooksul kaks väravat ja viis Kalevi 3:1 juhtima. Hanna Haljasorg lõi küll 69. minutil Tammeka kasuks ühe tagasi, kuid neli minutit hiljem sai Treiberg kirja oma kolmanda värava.

Tabelis hoiab Kalev üheksa punktiga kolmandat kohta, Tammeka on viiest mängust kogunud neli punkti ning paikneb kuuendal real.

Pärnu Vaprus teenis hooaja teise võidu, kui koduväljakul alistati 3:2 JK Tabasalu. Vapruse väravate eest hoolitsesid Jane Mirjam, Elizaveta Rutkovskaja ja Kristina Bannikova, Tabasalu eest said jala valgeks Heidi Melis ja Sandra Pärn.

Vaprus on seitse punktiga neljandal kohal, Tabasalul on kirjas neli punkti ja see annab neile tabelis viienda koha.