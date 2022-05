Klopp vihjas, et ütles Bayernile korduvalt ära

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp avaldas enne Inglismaa karikafinaali antud pressikonverentsil, et on mitmel korral lükanud tagasi Müncheni Bayerni pakkumise.

Liverpooli hooaeg on väga pingelises staadiumis, sest meeskonnal on endiselt võimalus võita neli karikat, mis oleks väga võimas saavutus. Veebruaris võideti liigakarikas, laupäeva õhtul on kavas Inglismaa karikafinaal, meistrivõistlustel ollakse Manchester Cityst kaks vooru enne lõppu kolme punkti kaugusel ja Meistrite liiga finaalis asutakse vastamisi Madridi Realiga.

Kui Kloppilt uuriti väljakutsete kohta enne karikafinaali, vastas sakslane: "Millisesse klubisse ma peaks minema, et asjad oleks teisiti? Ma oleks võinud mitu korda Bayernisse minna, võita oma elus rohkem tiitleid, üsna kindlasti. Aga ma ei teinud seda."

"Mul on siin leping... ja see on täiesti korralik. Maailm ei ole täis võitjaid, loodetavasti on maailm täis üritajaid. Ja ma üritan ja mõnikord koostöös teiste inimestega ka võidan. Ma olen sellega rahul," lausus Liverpooli peatreener enne mängu Chelseaga.

Liverpool võitis viimati Inglismaa karika 2006. aastal, eelmine finaal jääb kümne aasta taha ja siis kaotati esikohamatšis just Chelseale. "See tähendaks meile tervet maailma - see on tõsi," lausus Klopp, kes alles aprillis pikendas lepingut 2026. aastani.

Sakslane lisas, et edu Inglismaa karikavõistlustel oodatakse meeletult, aga hooaja võib ka kaotuse korral märkimisväärseks lugeda.

"Kui me oleme rahul vaid siis, kui lõpuks võidame, siis mil iganes sinu sõit läbi saab, siis mis elu see oleks?" küsis Klopp retooriliselt. "Kui ma ütlen, et "naudi teekonda!", siis ma ka mõtlen seda. Naudi teekonda, sest nii palju suurepäraseid hetki on juba olnud."