Naiste epee MK-etapp jääb riikliku leina tõttu pooleli

Viimased 17 aastat pidas Ühendemiraatide presidendi ametit šeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan, kes reedel aga suri ja seetõttu on riigis lein.

Laupäeval pidanuks algama Fujairahis individuaalvõistluse põhiturniir, kuhu oli ka kvalifitseerunud viis eestlannat: Katrina Lehis, Erika Kirpu, Nelli Differt, Kristina Kuusk ja Irina Embrich.

"Kõik koolid ja töökohad on teisipäevani suletud, kogu leinaaeg kestab 40 päeva ja meie maailmakarikaetapp jääb ära. Saal on kinni, ootasime bussi saali ja selline pauk siis," kirjutab ühismeedias vehklemistreener Helen Nelis-Naukas.

"Kell 12 on uus koosolek, kas homme võistkonnavõistlus toimub, aga suure tõenäosusega ka see mitte. Sotši järel siis juba teine naiste MK-etapp, mis ära jäi. Ja ära jäi COVID-i tõttu ka Hiina MK-etapp, on ikka elu."