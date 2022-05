Dinamo väravavaht: täna oli väga emotsionaalne päev

Tallinna FC Flora pidi A. Le Coq Arenal peetud heategevuslikus sõprusmängus tunnistama Kiievi Dinamo 0:3 paremust. Dinamo väravavaht Denis Boiko tõdes, et sõja ajal jalgpalli mängimine on emotsionaalselt raske.

Enne mängu esitasid Ukraina hümni video vahendusel lahingus olevad sõdurid. Vaheajal esinesid staadionil mitmed Ukraina artistid, teiste seas 12-aastane Mariupolist pärit Ksenia Reznõtska.

"Esiteks tahan ma tänada kõiki eestlasi, tallinlasi ja neid, kes tulid täna staadionile mängu vaatama. Suur aitäh teile! Täna oli väga emotsionaalne päev. Me reisime mööda Euroopat ja mängime jalgpalli, et nende heategevusmängude abil aidata oma riiki," rääkis Boiko.

Tallinna saabunud 16-kordne Ukraina meistermeeskond Kiievi Dinamo on "Mäng rahu nimel" turnee raames pidanud kuu jooksul kuus kohtumist ning mänginud nimekate klubidega Poolas, Türgis, Rumeenias, Saksamaal, Horvaatias ja Šveitsis.

"Paljud ukrainlased ei saa meie mänge vaadata. Nad peavad istuma pimedas, elektrita ja kannatama Venemaa agressiooni ja pommitamist. Need, kellel on võimalik meie mänge vaadata, neile tahame pakkuda midagi, mis pole sõjaga seotud. Tahame, et neil oleks vähemalt 90 minutit võimalik tunda rõõmu. Anname endast parima, et see oleks võimalik," lisas Boiko.