Lüütsepp: jäime vastuvõtu ja kontrapallide lahendamisega hätta

Reedel said Eesti koondislastest Ukraina vastu platsile valdavalt need, kes neljapäevast mängu kõrvalt vaatasid. Jällegi sportlikult suhteliselt pingevabas õhkkonnas toimunud sõpruskohtumine lõppes võrkpallilises mõttes väga ebatavalise 2:2 tulemusega. Viiendat geimi kokkuleppel ei mängitud.

Eesti koondis võitis esimese ja neljanda, Ukraina aga teise ja kolmanda geimi. Eestlaste sidemängijana tegutses Renet Vanker, üldiselt oli eilsega võrreldes platsil eeldatavalt veidi nõrgem koosseis. Statistikast tõuseb esile Eesti koondise tegutsemine blokis - mängu jooksul teeniti 15 blokipunkti Ukraina kaheksa vastu.

"Ma arvan, et blokiga võib rahule jääda. Rünnakuga mitte nii palju. Võrreldes selle tiimiga, kes eile rohkem mängis, nende realiseerimine oli parem. Just jäime sihukese negatiivse vastuvõtu ja kontrapallide lahendamisega hätta," rääkis Eesti koondise peatreeneri kohusetäitja Oliver Lüütsepp.

Ukraina koondis valmistub sügisel peetavaks maailmameistrivõistluste finaalturniiriks. Vahepeal seisavad ees veel Kuldliiga kohtumised. Ettevalmistus on viimased nädal aega möödunud Käärikul. Ukraina koondis on Eestile osutatud abi ja heade tingimuste eest tänulik.

"Praegu püüame mängijate vahel koostööd leida," sõnas Ukraina koondise abitreener Andrii Levtšenko. "Pärast seda, kui Ukraina meistrivõistlused sõja tõttu katkestati, on neil olnud väga pikk mängupaus. Nüüd on mängijad koos olnud ainult ühe nädala, nii et proovime koostööd kiiremini leida," lisas ta.