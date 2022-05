Henn: jalgpall ei olnud täna kõige olulisem

"Ilmselgelt ei olnud jalgpall täna kõige olulisem, aga ega kumbki meeskond kaotada ka ei tahtnud. Tähelepanu oli täna mujal ja see mäng täitis oma eesmärgi hästi," sõnas Henn pärast mängu.

Flora juhendaja sõnul oli kohtumine hea ettevalmistus suvisteks eurosarja mängudeks. "Täna ei olnud meie parim mäng. Põhjuseid võib leida, aga me ei taha nende taha pugeda. Saame endaga kaasa võtta selle, et see oli hea ettevalmistus suvisteks eurosarja mängudeks ning aitas leida need murekohad, mida tahame parandada."

"Mängu alguses tekkis meil lihtsatest pallikaotustest mingisugune ebakindlus, aga teisel poolajal suutsime oma mängupilti parandada ning mängisime julgemalt ja kindlamalt. Esimese poolajaga pole ma kindlasti rahul," tõdes Henn. "Dinamo kvaliteet polnud üllatav. Nad ikkagi aastast aastasse mängivad Meistrite liigas või Euroopa liigas. Olime valmis selleks, et nad mängivad oma taseme välja ja näitavad oma tehnilist kvaliteeti."