Eesti ja Ukraina teine sõpruskohtumine lõppes tulemusega 2:2

Mängu alustas paremini Ukraina, ent Eesti mängis kaotusseisu tagasi ja jõudis 12:12 viigini. Edasi kulges avageim punkt-punktis, servima tulnud Timo Lõhmuse äss andis Eestile 21:19 edu ning Naabri blokk suurenas edu 22:19, sundides vastased mõtlemisajale. Seda edu enam käest ei antud ning avavaatuse võitis Eesti 25:20, vahendab volley.ee.

Teine geim algas sarnaselt esimesele ja ukrainlased said parema stardi. Ent eestlased jõudsid ka selles vaatuses mängu tagasi. Geimi lõpus sekkus taas Lõhmus ja diagonaalis Mihkel Varblane. Lõhmuse kaval tegutsemine seadis jalule 24:24 viigi, kuid siis säras Ukraina tempomees Yurii Semeniuk ja eestlaste vastuvõtu eksimus lõpetas geimi 26:24 Ukrainale.

Kolmandas geimis said Eesti poolelt mänguaega ka Sten Perillus, Johan Vahter, Jan Markus Üprus. See vaatus kulges pigem vastase taktikepi all ning läks Ukrianale tulemusega 25:21.

Neljas geim oli tõeline põnevusetendus. Neljandas mängis Varblane tempos ja Üprus diagonaalis. Geimi keskel said ukrainlased mõnepunktilises eduseisus, ent geimi lõpus oli punkt-punkti mäng ja geimpalle oli kasutada mõlemal meeskonnal. Lõpuhetkedel jäid siiski peale eestlased, võites vastaste eksimusest geimi 32:30.

Eesti meeskonna resultatiivseim oli 11 punktiga (+2) Kevin Saar, kümme punkti (+3) lisas Timo Lõhmus ja seitse punkti Jan Markus Üpruse kui Mihkel Varblase arvele. Ukraina edukaim oli rünnakul 19 punktiga (+2) Yevhenii Kisiliuk.

Järgmisena peab koondis tuleval nädalal kolm kohtumist Soomega ning seejärel algab Euroopa Kuldliiga.

Enne mängu:

Kolmapäeval võitis Eesti meeste võrkpallikoondis kontrollmängus Ukraina koondist 3:0 (25:18, 25:20, 25:22). Pärast põhimängu mängiti ka kaks lisageimi ning Eesti võttis nendes 25:17 ja 15:12 võidud.

Eesti koondist juhendavad abitreenerid Alar Rikberg ja Oliver Lüütsepp. Võrreldes eelmiste kontrollkohtumistega on meeskonnas mõned muudatused.

"Laagrist on lahkunud Marx Aru ja Rasmus Meius, Marxil on käsil kooli lõpetamine ja Rasmus keskendub rannavõrkpallile. Lisandunud on Martti Juhkami, Robert Viiber, Henri Treial, Mart Naaber, Renet Vanker. Kristo Kollo ja Karli Allik tegelevad jätkuvalt vigastustest taastumisega," andis Rikberg olukorrast ülevaate.

Kodumaal toimuva sõja tõttu elab ja treenib Ukraina koondis hetkel Kääriku spordikeskuses nagu ka Ukraina U-22 esindus. Pealtvaatajatel on kohapeal võimalus toetada Eesti Võrkpalli Liidu toel Käärikul elavaid Ukraina võrkpallureid.

Eesti koondise koosseis mängudeks Ukraina koondisega:

Sidemängijad: Markkus Keel, Aleksander Eerma, Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Jan Markus Üprus, Markus Uuskari, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kevin Saar, Stefan Kaibald, Timo Ander Lõhmus, Martti Juhkami

Temporündajad: Alex Saaremaa, Mihkel Varblane, Sten Perillus, Mart Naaber, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp, Johan Vahter