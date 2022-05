Esimene UEFA C treenerikoolitus Eestis jõudis lõpusirgele

Sel nädalal said ametliku lõpu Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) poolt esmakordselt läbi viidud treenerite UEFA C taseme koolituspäevad, millest võtsid osa 27 treenerit.

Kui varasemalt oli treeneritel Eestis võimalik UEFA tasemel läbida koolitusi PRO-, A- ja B-tasemel, siis 2020. aastal UEFA poolt vastu võetud uus koolituste raamdokument laiendas UEFA koolituse ka C-tasemele. Laiendamise eesmärk oli viia UEFA 55 liikmesriigi C-taseme koolitus ühtsetele alustele, et tõsta treenerite kvaliteeti ja lihtsustada nende tööalast liikumist Euroopas.

Jalgpalliliit väljastas varem omanimelist EJL C kvalifikatsiooni, mis läbis nüüd lisaks nimele uuenduskuuri ka sisu poolel. EJLi koolitaja Ludvig Tasase sõnul on UEFA nägemust noorte jalgpallist üles ehitatud neljale tugisambale – mängija, mäng, keskkond ja treener –, mis võimaldab alustaval treeneril veelgi paremini ja struktuursemalt mõista tööga seonduvaid tegevusi ning sellega kaasnevat vastutust läbi nelja nurga mudeli, mille aluseks on tehniline, füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline mängija arendamine. "Vastavalt sellele jaotusele on meie koolitustel täienenud praktika osakaal ja nõuded. Võrreldes varasemaga soovime kaasata ka klubides noortetöö eest vastutajaid, tagamaks noorte treeneritele parim võimalik arenguteekond oma igapäevases töökeskkonnas," selgitas Tasane.

Tasase sõnul tähendas üleminek koolitusosakonna jaoks kahe aasta jooksul mitmeid seminare ja koolitusi ning kogemuste jagamist teiste UEFA liikmesriikidega. "Eelmise aasta lõpus alustasime akrediteerimise protsessiga, mille käigus käisime koos UEFA ekspertide grupiga läbi kogu meie UEFA C õppekava," avas Tasane üleminekuga kaasnenud tegevusi. Lisaks märkis ta, et jalgpalliliidu UEFA C koolitus, mille kogumaht on 120 tundi, on Eesti Olümpiakomitee poolsete lisanõuete tõttu kaks korda mahukam kui UEFA miinimumnõuded ette näevad.

UEFA C kursuse käigus käsitleti erinevates õppevormides (praktikad, loengud, presentatsioonid, grupi- ja individuaaltööd ning iga osaleja isiklikku portfooliosse kogunevad kodutööd) erinevaid teemasid eelnevalt kirjeldatud nelja nurga mudeli põhiselt, keskendudes laste treenimisele vanuses kuni 14 eluaastat. Kvalifikatsiooni saamiseks tuleb osalejatel läbida täies mahus kõik koolituspäevad, esitada iseseisvad kodutööd, sooritada teoreetiline lõputöö ning viia läbi praktiline osa oma treeninggrupiga.

Eestis on täna 126 kehtiva EJL C kvalifikatsiooniga treenerit, kelle kvalifikatsioon pikeneb automaatselt UEFA C-na juhul, kui läbitud on nõutud hulk täiendkoolitusi. UEFA C kaheksapäevasel koolitusel on võimalik osaleda treeneritel, kes on pärast lastejalgpalli või harrastajate koolitust omandanud EJL D kvalifikatsiooni, mis on vajalik iseseisva treenerina ametlikult klubide juures töötamiseks.