Eesti ujujad osalevad Malta eriolümpiamängudel

Eestit esindab viis ujujat: Maria Rein, Paula Ploom, Keira Rattur, Inge Maiberg, Kaspar-Paul Loik. Delegatsiooni juht ja treener on Vello Liivamägi, saatjatena on kaasas lisaks Chris-Helin Loik ja Marge Kato.

Lisaks Eestile on osalema kutsutud Austria, Belgia, Küpros, Soome, Saksamaa, Gibraltar, Kreeka, Ungari, Mani saar, Iisrael, Itaalia, Liechtenstein, Prantsusmaa, Malta, Texas (USA), Portugal, Rumeenia, Florida (USA), San Marino, Slovakkia, Hispaania, Türgi ja AÜE.

Neljapäevased võistlused toimuvad kuuel spordialal, kui kavas on ujumine, kergejõustik, bocce, bowling, jalgpall ja lauatennis. Ühendavat sporti pakutakse bocc'es, bowling'us ja lauatennises. Ühendav sport (Unified Sports) ühendab vaimupuudega ja ilma puudeta inimesed üheks võistkonnaks. See sai inspiratsiooni lihtsast põhimõttest: koos treenimine ja koos mängimine on kiire tee sõpruse ja mõistmise poole. Kõik sportlased mängudel on vanemad kui 16 aastat.

Maltal tutvustatakse ka MATP programmi. Eriolümpia motoorsete harjutuste programm (MATP) on mõeldud sportlastele, kes oma oskuste ja/või funktsionaalsete võimete tõttu ei saa osaleda ametlikel eriolümpia spordivõistlustel. Motoorse aktiivsuse koolitusprogramm on loodud selleks, et valmistada ette sportlasi – sealhulgas raske või sügava vaimupuudega ja olulise füüsilise puudega inimesi – nende võimetele vastavateks spordialadeks.