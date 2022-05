Euroopa karikasarja etapil Caorles asuvad starti Räppo, Kapten ja Rasva

Esmalt asuvad Põhja-Itaalias asuvas rannikulinnas starti juuniorid Liis Kapten ja Gregor Rasva, keda on reedel ees ootamas poolfinaalid, kus tuleb 300 meetrit ujuda, kümme kilomeetrit rattaga sõita ja 1,9 kilomeetrit joosta. Rasva asub starti Eesti aja järgi kell 16 noormeeste esimeses ja Kapten kell 19.40 neidude teises poolfinaalis. Laupäeval peetavasse finaali pääsevad meesjuunioride võistlusel iga poolfinaali seitse paremat ning kaks kiireimat, kes nelja poolfinaali peale edasi esialgu ei pääsenud. Naisjuuniorite võistlusel pääsevad finaali iga poolfinaali üheksa paremat ning kolme poolfinaali peale kolm kiireimat, kes muidu edasi ei saanud.

Enne starti on Kapten optimistlik, sest ettevalmistus hooajaks on sujunud hästi. "Sain läinud nädalavahetusel teha paar tugevat ja hästi õnnestunud kontrollvõistlust, et teada saada valmisolekut eesootavateks võistlusteks," ütles Kapten. "Kindlasti on Caorles tulemas tugeva konkurentsiga huvitav võistlus. Loodan teha tugeva ujumise. Saan siit kindlasti palju õppida, sest tegemist on alles minu kolmanda tõsise välisstardiga," lisas ta.

Rasva tunnistas aga, et pole ennast viimasel ajal hästi tundnud. "Olen ennast mõnedel võistlustel ja trennides pigem halvasti tundnud, aga loodan sellegi poolest võistelda enda tasemel," ütles Rasva.

Eliitmeeste seas asub laupäeval Eesti aja järgi kell 19.30 algaval sprindidistantsil võistlustulle Henry Räppo. Viimati Portugalis Quarteiras peetud Euroopa karikasarja etapil pälvis eestlane 28. koha.

"Peale viimast võistlust oli meil treeneriga talvisest ettevalmistusest esimene pilt ees ning teadsime, mille kallal vaja tööd teha," rääkis Räppo. "Jooksu- ja rattavormiga olime rahul, kuid ujumine vajas lihvimist. Vahepealsel perioodil sujus ettevalmistus hästi, tagasilööke ei esinenud. Suur rõhk oli ujumisel - loodetavasti aitab see mul laupäeval head sooritust teha. Hetkel on olnud tunne treeningutel hea ja võistlusootus on suur."