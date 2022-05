Kalev/Cramo avab Kalevi spordihallis "Kuulsuste allee"

Kalevi Spordihalli seinad kaetakse meeskonna legendidega tänavuse hooaja otsustavateks lahinguteks. Fotode hulgast leiab nii Allan Dorbeku, Howard Frieri, Rait Keerlese kui ka uuema põlvkonna tuntud mängijad nagu Janari Jõesaar, Isaiah Briscoe ja kümneid teisi. Fotoseeriat võib pidada omamoodi näituseks, mis loob nostalgilist atmosfääri ning toob meeskonna värvikat ajalugu lähemale nii noortele kui ka vanematele spordisõpradele, teatas klubi pressiteate vahendusel.

"Tahes tahtmata tõi nimekirja koostamine esile palju emotsioone ja mälestusi. Klubi on selle aja jooksul läbi teinud erinevaid muutusi - mänginud erinevaid liigasid ning vahetanud nime ja logo, kuid klubi vundament on alati olnud sama," sõnas Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask.

"Lisaks on meeskonnast läbi käinud igasuguseid vingeid mängijaid, kes on just pärast meie juures mängimist karjääriredelil sammu edasi teinud. Loodame, et kõikidele pealtvaatajatele ja klubi toetajatele pakub "Kuulsuste allee" tükikese nostalgiat ja toob esile emotsioone "vanadest headest aegadest" meenutades mängijaid ja treenereid, kes on viimase 24 hooaja jooksul meeskonnale märgilise jälje jätnud."

"Kuulsuste allee" koosneb 36 fotost, millel olevad inimesed on kõik märkimisväärselt meeskonda panustanud ning tänu kellele on BC Kalev/Cramo suutnud aastakümneid võistelda tipptasemel.

Esmakordselt on pildiseeriat võimalik näha Kalevi Spordihallis laupäeval kell 17.00, kui BC Kalev/Cramo võõrustab poolfinaalseeria kolmandas kohtumises Pärnu Sadama meeskonda. Uksed avatakse kell 16.00.