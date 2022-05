Kiievi Dinamo alistas heategevuslikus sõprusmängus Tallinna Flora

Dinamo läks kohtumist 16. minutil juhtima, kui karistusala joonelt saatis Vikenti Vološõn palli Flora võrku. Kolm minutit enne poolajapausi suurendas Dinamo eduseisu Mikita Burda tabamus. Teisel poolajal vormistas lõpptulemuse Vladislav Vanat.

A. Le Coq Arenale tuli mängu vaatama 4550 inimest. Kogu piletitulu ja mängupäeva annetused annetatakse Ukraina heaks.

Enne mängu:

Dinamo pallurid on lähinädalatel pidanud mitu sellist sõprusmängu suurte Euroopa klubidega, kõik tulud lähevad Ukraina toetuseks. Kommentaator on Tarmo Tiisler, stuudios on Aet Süvari, reporter on Alvar Tiisler.