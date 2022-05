Kroonilise jalavigastuse üle kurtnud Nadal langes konkurentsist

Nadal võitis avaseti 6:1, aga kaotas kaks järgmist 5:7 ja 2:6. Kolmandat setti alustas hispaanlane servimurdega, kuid kaotas siis neljast oma servigeimist kolm ja kogu matši kolmandal matšpallil.

13 serviässa löönud Shapovalov võitis esimeselt servilt 63 ja teiselt 43 protsenti punktidest. Nadalil kujunes mängu lõpuks seis, kus teiselt servilt tuli isegi tiba paremini punkte - vastavalt 56 ja 55 protsenti.

Nadali sõnul oli tal probleeme kroonilise jalavigastusega. "Mu jalg oli taas väga valus. Olen mängija, kes elab koos vigastusega - see pole midagi uut," sõnas varem Rooma turniiri kümnel korral võitnud hispaanlane.

"Ausalt öeldes on kahjuks igapäevaselt raske. Aga isegi niimoodi pingutan ma kõvasti... see on masendav, et paljudel päevadel ei saa ma korralikult harjutada," lisas Nadal, kes kavatseb Prantsusmaa lahtistele arsti kaasa võtta.

Shapovalov läheb veerandfinaalis vastamisi norralase Casper Ruudiga, kes sai jagu ameeriklasest Jenson Brooksbyst (ATP 38.) 6:3, 6:4. Matši võitja kohtub kas Novak Djokovici või kanadalase Felix Auger-Aliassime'iga (ATP 9.).

Teises tabelipooles mängivad Alexander Zverev (ATP 3.) - Cristian Garin (ATP 45.) ja Stefanos Tsitsipas (ATP 5.) - Jannik Sinner (ATP 13.).