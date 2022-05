Barcelona ja Aston Villa jõudsid kokkuleppele: Coutinho kuulub inglastele

Aston Villa kirjutab oma kodulehel, et FC Barcelonast laenatud mängumees hakkas kohe olulisi ning silmapaistvaid tegusid tegema. Seni on ta Steven Gerrardi käe all kirja saanud neli väravat ja kolm väravasöötu.

"See on Aston Villa jaoks suurepärane. Phil on väga professionaalne ning tema mõju meeskonnale on olnud väga selge. See, kuidas ta käitub nii väljakul kui selle ääres, on oluliseks eeskujuks ka meie noorematele mängijatele," kommenteeris Gerrard klubi kodulehekülje vahendusel, kirjutab Soccernet.

Barcelona kinnitusel oli tehingu väärtuseks 20 millionit eurot.

