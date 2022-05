Flora peatreener: Dinamo mängustiili võib võrrelda Belgradi Partizaniga

Tallinna saabunud 16-kordne Ukraina meistermeeskond Kiievi Dinamo on "Mäng rahu nimel" turnee raames pidanud kuu jooksul kuus kohtumist. Mänginud nimekate klubidega Poolas, Türgis, Rumeenias, Saksamaal, Horvaatias ja Šveitsis.

Flora eest tuleb väljakule just Venemaa agressiooni tõttu märtsis oma kaheaastase Ukraina kõrgliiga perioodi katkestanud Joonas Tamm. "See on heategevuslik mäng. Meie jaoks mäng tugeva vastasega, kus me saame lihvida oma mängu ja valmistuda suvisteks euromängudeks," rääkis Tamm mängueelsel pressikonverentsil.

FC Florat ei saa aidata kapten Konstantin Vassiljev, kes sai pühapäeval Paidega peetud Eesti meistrivõistluste mängus vigastada. Uuring näitas reielihase väikest rebendit ja sellest paranemiseks kulub kaks kuni kolm nädalat.

Kiievil paljud koondislased puuduvad, kuid näha saab ikkagi teravat ja ründavat vastast. "Stiili mõttes väga ründav võistkond, kes on palliga väga osav. Võib võrrelda eelmise aasta (Belgradi) Partizaniga, et selline meeskond, kes tahab palliga mängida ja on agressiivne," märkis Flora peatreener Jürgen Henn.