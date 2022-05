Koitmaa jäähoki MM-ist: Soome jääb minu silmis peale

Aasta tagasi Riias alistas Kanada pärast lisaaega tänavuse MM-i võõrustaja Soome, kes mõned kuud tagasi tuli Pekingis esmakordselt olümpiavõitjaks. Nende kahe kõrval on suuremad soosikud kullale tavapäraselt Rootsi, Tšehhi, ka USA ja Šveits, aga keeruline on neist kedagi eelistada.

"Kindlasti on väga head mängud tulemas. Kaks riiki (Venemaa ja Valgevene - toim) jäävad küll kõrvale, aga sellest hoolimata on kõige tugevamad riigid kohal ja väga-väga hea turniir on tulemas," rääkis Eesti jäähokikoondise väravavaht ja MM-i kommentaator Villem-Henrik Koitmaa.

Koitmaa hinnangul on suursoosiku rollis Soome. "Tõesti, tuua kedagi välja konkreetselt peale Soome ehk ei oskakski. Rootsi on samuti kindlasti üks favoriit koos Rasmus Dahliniga NHL-ist, aga Soome jääb minu silmis peale."

Meie lõunanaaber Läti piirdus eelmisel MM-il alagrupifaasiga ning Koitmaa sõnul sõltub lätlaste seekordne käekäik eelkõige ühe mehe esitustest. "Kõik ootused ja pinged on pandud Elvis Merzlikinse peale, aga tema kindlasti naudib seda. Läti koondis favoriitide hulka ei kuulu, kuid nad võivad üllatada. Need mehed annavad alati endast maksimumi kui koondise eest väljakule lähevad ja kindlasti on nad igale meeskonnale keeruliseks vastaseks."

ERR näitab jäähoki MM-võistlustelt otseülekandes 25 kohtumist. Mängudele on võimalik kaasa elada ETV2, ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Esimesena jõuab vaatajateni USA ja Läti kohtumine reedel algusega kell 16.15, laupäeva õhtul näitab ETV2 Läti ja Soome alagrupimängu.