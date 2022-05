Ajax leidis Erik ten Hagile mantlipärija

Schreuder sõlmis Ajaxiga kaheaastase lepingu, mida on võimalik aasta võrra pikendada. "Ma olen põnevil, et saan siia tagasi tulla," ütles Schreuder, kes oli 2018/19 hooajal Ajaxi abitreener. "Soovin võita auhindu meeskonnaga, mis mängib atraktiivset jalgpalli ning omab head tasakaalu tippmängijate ja noorte talentide vahel," lisas Schreuder.

2009. aastal mängijakarjääri lõpetanud Schreuder on varasemalt juhendanud FC Twentet ja Hoffenheimi. Samuti on ta töötanud abitreenerina Vitesses, Ajaxis ja Barcelonas. Jaanuari alguses sai 49-aastasest Schreuderist Belgia kõrgliigaklubi Club Brugge'i peatreener ning hollandlase käe all on klubi võitnud 19 kohtumisest 14, viigistanud kolm ja kaotanud kaks kohtumist.