Jokic valiti teist aastat järjest NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks

27-aastasest serblasest sai 15. mängija NBA ajaloos, kes on võitnud mitu MVP auhinda ja 13., kes on auhinna võitnud järjestikustel hooaegadel. Oma seitsmendal NBA hooajal kogus Jokic keskmiselt mängus 27,1 punkti, 13,8 lauapalli ja 7,9 korvisöötu, püstitades punktides ja lauapallides oma karjääri tippmargi.

Ühtlasi sai Jokicist tänavu esimene mängija NBA ajaloos, kes on ühe hooaja jooksul kogunud vähemalt 2000 punkti, 1000 lauapalli ja 500 söötu. Põhihooaja jooksul sai Jokic liiga parimana kirja 19 kolmikduublit ja 66 kaksikduublit.

Jokici järel lõpetasid teisel kohal Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ja kolmandal kohal Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Surprise in Sombor✈️ We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj