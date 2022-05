Marelin Jüriado tuli varustusega jõutõstmises Euroopa meistriks

Jüriado tuli Euroopa meistriks kategoorias noored -84 kg ning sai noorte kõigi kaalukategooriate absoluutseks Euroopa meistriks. Lisaks sai tema nimele Eesti noorte -84 kg rekord lamades surumises ja Eesti avatud klassi -84 kg kogusumma rekord. Jüriado raskused: kükk 180 kg; lamades surumine 100 kg; jõutõmme 195 kg.

Jüriado kommenteeris, et ettevalmistus sujus kenasti ning ta andis kehale puhkust täpselt nii palju, kui oli vaja. "Tulemustega jäin rahule, igal alal jäi väike varu veel sisse. Raskused said valitud kindla peale, et vajalikud kilod absoluudi võiduks kokku saada. Andsin oma elu parima võistluse. Poodiumi kõrgeimal astmel oma kodumaa hümni kuulates tõi pisara silma!" muljetas ta.

Pille Pihlik sai noorte kaaluklassis 84+ kg neljanda koha ning üksikalade pronksid kükis ja jõutõmbes. Lisaks said tema nimele küki, jõutõmbe ja kogusumma Eesti noorte 84+ kg rekordid. Pihliku raskused: kükk 145 kg; lamades surumine 75 kg; jõutõmme 132,5 kg.

Katriin Sildnik sai noored -52 kg kategoorias hõbeda ning kõigi üksikalade hõbeda. Lisaks püstitas ta kategoorias noored -52 kg Eesti rekordid kükis, jõutõmbes ja kogusummas. Sildniku raskused: kükk 112,5 kg; lamades surumine 55 kg; jõutõmme 130 kg.

Carl Henrik Ted Erik Högström tõi koju Euroopa meistritiitli kategoorias noored -105 kg ja kõigi üksikalade kullad, lisaks Eesti noorte -105 rekordid lamades surumises ja jõutõmbes. Högströmi raskused: kükk 225 kg; lamades surumine 172,5 kg; jõutõmme 255 kg.

Lisaks tuli kolmandale kohale Eesti noorte naiste võistkond koosseisus Pille Pihlik, Katriin Sildnik ja Marelin Jüriado.

Juuniorite jõutõstmise EM-il võitis Eliise Mikomägi 76 kg kategoorias hõbemedali, tulemusega 480 kg. Eliise sai kükis kirja 175 kg, lamades surumises 105 kg ja jõutõmbes 200 kg.

Kokkuvõttes jäi Mikomägi alla eelmise aasta noorte maailmameistrile, Sieczka Wiktoriale (Poola), kelle võidutulemuseks oli 500 kg (210+120+170). Kolmanda koha pälvis ukrainlanna Borshchevska Alona tulemusega 470 kg (190+115+165).

Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko märkis, et EM-il oli suurepäraseid õnnestumisi, nagu näiteks Marelin Jüriadol. "Marelini ja ka teiste noorte areng on olnud vägagi muljetavaldav ja rõõm on näha, et meie noorte tase on niivõrd kõrge. Oma kaalukategoorias tuli noorte Euroopa meistriks Carl Henrik Ted Erik Högström ja ka teiste noorte tulemused on suurepärased, näiteks Katriin Sildniku, kes sai hõbemedali ja Pille Pihlik, kes sai neljanda koha."

"Oli ka väikeseid ebaõnnestumisi, aga ma usun, et sportlased väljuvad sealt veel tugevamana ja on järgmine kord veel paremini valmis nii tehniliselt kui ka jõu poolest," lisas liidu president.