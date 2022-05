EuroCupi võitjaks tuli Bologna Virtus

Finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Miloš Teodosic, kes viskas 21 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 4/8), andis kolm korvisöötu ja haaras ühe lauapalli. Kyle Weems ja Mam Jaiteh toetasid 13 punktiga ning Marco Belinelli ja Jakarr Sampson tõid vastavalt 12 ja 11 punkti.

Bursaspori parimana viskas David Duzinski 14 punkti ja võttis seitse lauapalli ning Onuralp Bitimi arvele kogunes 12 punkti ja viis lauapalli.

Virtusest sai esimene Itaalia klubi, kes on EuroCupi tiitli pälvinud. Ühtlasi tagasid nad tiitlivõiduga järgmiseks hooajaks koha Euroliigas. Viimati mängis Virtus Euroliigas 2007/08 hooajal.

