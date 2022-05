Vassiljevi osalemine koondisemängudel on vigastuse tõttu kahtluse all

FC Flora peatreener Jürgen Henn kinnitas enne reedel Kiievi Dinamoga peetavat heategevuslikku sõprusmängu antud pressikonverentsil, et meeskonna kapten Konstantin Vassiljev vigastuse tõttu lähinädalatel väljakule ei pääse.

"Uuringust tuli välja, et Kostjal on reielihases väike rebend," sõnas Henn ja prognoosis paranemisajaks kaks-kolm nädalat. FC Florat ootavad selle aja sees Premium liiga kohtumised, 29. mail ollakse vastamisi pearivaali FCI Levadiaga, vahendab Soccernet.ee.

Eesti koondisel seisavad juuni alguses ees kaks Rahvuste liiga D-divisjoni kohtumist, kui vastamisi minnakse San Marino ja Maltaga. Lisaks peab Eesti koondisepausi jooksul ka kaks kodust maavõistlust. Henni viidatud ajaraam tähendab, et Vassiljevi osalemine koondisemängudes on kahtluse all.

Vassiljev sai vigastada pühapäevase Premium liiga matši esimesel poolajal ja vahetati välja.

