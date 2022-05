Mai lõpus alustatakse Elvas Filter Maanteekarikasarja ja Rullituuriga

Maanteekarikasarja avaetapil Elvas on kavas 130,8-kilomeetrine sportsõit, 87,2-kilomeetrine harrastussõit, 43,6-kilomeetrine rahvasõit ja lastesõidud. Võistlusrada on igas mõttes keskmist tüüpi – keskmiselt mägine, keskmiselt tuuletele avatud ja keskmiselt kurviline. Seega pakub head võimalust igat tüüpi ratturitele. Omamoodi raja pärliks on raja viimased viis kilomeetrit, mis kulmineerub mäefinišiga Elva piiril, vahendab Marathon100.

Mullu võidutses Elvas Gert Kivistik, ent võitjate rivistusse kuuluvad teiste seas ka Jaan Kirsipuu, Lauri Aus, Andrus Aug, Janek Tombak, Mart Ojavee, Siim Kiskonen, Norman Vahtra, Alo Jakin ja Markus Pajur.

Tänavu on Filter Maanteekarikasari neljaetapiline, millest üks on temposõit. Kindlasti tasub tähele panna, et grupisõitude stardid on 2022. aasta hooajal hommikupoolsemad ehk stardid algavad alates kella 11.

"Tänavu on Filter Maanteekarikasari harjumuspärasest natuke lühem, aga seda enam ootame ja kutsume kõiki rattasõpru grupisõitudest osa võtma," ütleb Mihkel Reile. "Mida rohkem inimesi võistlusel stardib, seda suurem on lootus, et tulevikus muutub Filter Maanteekarikasari taas rohkemate etappidega võistlussarjaks."

Filter Rullituuril on kavas maraton, poolmaraton, rahvarull ja lastesõidud. Stardid algavad alates kella 15. Mullu võidutses Elvas lätlane Sandis Reinsons.

Filter Maanteekarikasarja etapid 2022:

22. mai – Elva 37. rattapäev

12. juuni – Tallinna 12. rahvasõit

13. august – Viimsi tempopäev

14. august – Jõgeva 8. rattaralli

Filter Rullituuri etapid 2022:

22. mai – Elva

12. juuni – Tallinn

13. august – Viimsi (eraldistart)

14. august – Jõgeva