Eesti Vehklemisliidu peasekretärina alustab tööd Aivar Paalberg

Paalbergil on pikaajaline juhtimiskogemus nii Eesti kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Ta on nooruses tegelenud ka vehklemisega – Paalberg on tulnud võistkondlikult NSVL-i noorte meistriks ja lõpetanud Tallinna Spordiinternaatkooli (TSIK). Samuti kuulus ta 2000ndate alguses lühiajaliselt Eesti Vehklemisliidu juhatusse.

"Olen tugevalt motiveeritud aitama kaasa Eesti vehklemise eduloo jätkumisele. Minu kogemus protsesside ohjamisega tuleb kasuks subjektiivsuse asendamisel objektiivsusega vehkemiskogukonnas kõige rohkem kirgi kütvatel teemadel," ütles Aivar Paalberg.