VAATA OTSE | Eesti võrkpallikoondis kohtub Ukraina rahvusmeeskonnaga

Eesti meeste võrkpallikoondis peab sel nädalal kaks kontrollmängu Ukraina rahvusmeeskonnaga. Esimest kohtumist näeb otsepildis ERR-i spordiportaalis algusega kell 17.50, kommentaatorid on Tarmo Tiisler ja Rait Rikberg.

Eesti koondist juhendavad kolmapäeval abitreenerid Alar Rikberg ja Oliver Lüütsepp. Võrreldes eelmiste kontrollkohtumistega on meeskonnas mõned muudatused.

"Laagrist on lahkunud Marx Aru ja Rasmus Meius, Marxil on käsil kooli lõpetamine ja Rasmus keskendub rannavõrkpallile. Lisandunud on Martti Juhkami, Robert Viiber, Henri Treial, Mart Naaber, Renet Vanker. Kristo Kollo ja Karli Allik tegelevad jätkuvalt vigastustest taastumisega," andis Rikberg olukorrast ülevaate.

Kontrollmängud on pealtvaatajatele tasuta. Teine kohtumine toimub reedel algusega kell 18.00.

Kodumaal toimuva sõja tõttu elab ja treenib Ukraina koondis hetkel Kääriku spordikeskuses nagu ka Ukraina U-22 esindus. Pealtvaatajatel on kohapeal võimalus toetada Eesti Võrkpalli Liidu toel Käärikul elavaid Ukraina võrkpallureid.

Eesti koondise koosseis mängudeks Ukraina koondisega:

Sidemängijad: Markkus Keel, Aleksander Eerma, Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Jan Markus Üprus, Markus Uuskari, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kevin Saar, Stefan Kaibald, Timo Ander Lõhmus, Martti Juhkami

Temporündajad: Marx Aru, Mihkel Varblane, Sten Perillus, Mart Naaber, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp