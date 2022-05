Põlva Serviti alistas Viljandi HC ja kindlustas 16. Eesti meistritiitli

Ettearvatult algas kohtumine Mesikäpa hallis tasavägiselt. Eston Varusk ja Rasmus Ots olid postide vahel heas hoos, kaitseliinid tegutsesid agressiivselt ning rünnakul üritati tehnilist praaki vältida. Kaheksaminutilise mängu järel oli seis 2:2, kaks minutit hiljem 3:3.

Kristo Voika viis 12. minutil Viljandi 5:4 juhtima, aga siis hoidsid põlvalased Varuski suurepäraste tõrjete toel vastaseid seitse minutit väravata. Anatoli Tšezlovi täpsest viskest rebis Serviti 8:5 ette ning kuigi Ots tõrjus Mathias Rebase karistusviske, siis järgmise saatis võrku Henri Sillaste ja kodumeeskond juhtis 11:7.

Poolajavileni visati väravaid kordamööda ning puhkama mindi seisul 15:11. Teine pooltund algas karistusvisetega, need realiseerisid Hendrik Koks ja Sillaste. Varusk ja Ots olid aga nõuks võtnud, et mängust nad enda selja taha palle visata ei luba.

See ambitsioonikas plaan toimis – väravapostide abiga – uskumatud seitse minutit, enne kui Tõnis Kase seisuks 17:12 pommitas. 42. minutil sai Viljandi juba kuuenda kaheminutilise karistuse ja Serviti kasutas ülekaalu hästi ära – Carl-Eric Uibo ja Hendrik Varul kasvatasid edu seitsmele väravale.

Sander Sarapuu tegi 49. minutil 22:14, aga siis eemaldati põlvalaste ridadest lühikese aja jooksul kolm mängijat ning peaaegu poolteist minutit oldi platsil kolmekesi. Mikk Varik ja Koks vähendasid vahe kuuele ning peagi tuli Aleksander Pertelsoni kiirrünnaku järel 23:19.

Mulkide silmis tekkinud lootusekiire kustutasid aga Varuli ja Sarapuu tabamused ning lõpuvile kõlades olid värske Eesti meistri võidunumbrid 30:22. Sillaste, Varul ja Sarapuu panustasid viie ning Uibo ja Kase nelja väravaga. Viljandil tabas Koks kuus, Ott Varik viis ning Mihkel Lõpp ja Mikk Varik kolm korda.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Servitil nüüd 32 ja Viljandil 28 punkti. Teist korda ajaloos hõbedani jõudnud Viljandi võib põlvalased kinni püüda, kuid omavaheliste mängude saldo on Serviti kasuks. Pronksi kindlustanud HC Tallinnal on 21 silma, järgnevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper üheksa ning Raasiku/Mistra ja SK Tapa seitsme punktiga.

"Täna oli ikka terve meeskond väga hea! Algus oli veidi vaevaline, aga siis hakkasid asjad toimima kõikjal. Valmistusime tõsiselt ja tegutsesime ühtlase meeskonnana, mõned käigud jäid veel varukski. Lausa lust oli pingilt vaadata," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Viljandi osutas muidugi läbi hooaja väga kõva vastupanu, müts maha. Tänagi olid meil hammastega küljes ja tegid elu raskeks. Aga meistritiitel on ikka magus küll. Tänavu tuli eurosarjas ja Balti liigas mõrusid pille ka neelata, kuid karikavõit ja meistrikuld jäävad seda hooaega kaunistama," lisas Musting.