Võrkpalli rahvusnaiskond kohtub kahel korral Läti U-21 koondisega

Alessandro Orefice jaoks on tegu esimeste mängudega peatreenerina. Juhendaja ootab naiskonnalt kahe nädalaga tehtud töö realiseerimist. "Oleme laagris kõvasti vaeva näinud ja loodan, et selle tulemus kandub ka mängu üle. Tahan näha väljakul kindlat süsteemi nii blokk-kaitses kui muudes elementides, et näidataks õigeid lahendusi nii kaitses kui rünnakul. Vastase tegemistele me ülemäära palju tähelepanu ei pööra, keskendume enda tegemistele," ütles Orefice, vahendab volley.ee.

"Peatreenerina on need mulle esimesed mängud, mis on alati eriline, ent usun, et suurem ärevus tekib Hõbeliiga esimese mängu eel. Naiskonnas on hea sisekliima ja staff töötab ühtse tiimina, mul on hea tunne hooajaga algust teha. Mänguaega plaanin Läti vastu jagada, et saada kõigist mängijatest mingi pilt ette ka mängusituatsioonis," lisas peatreener.

Esimene mäng toimub laupäeval algusega kell 18.00, teine pühapäeval kell 12.00. Hõbeliiga turniir algab 25. mail, mil Eesti kohtub võõrsil Portugaliga. Enne peetakse veel kaks kontrollmängu võõrsil Rootsiga.

Eesti naiskonna koosseis mängudeks Läti U-21 koondisega:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Sonja Siimson, Annabel Huik

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm