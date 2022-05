10. Narva Energiajooksu tõmbenumbriteks on unikaalsed medalid ja Stefan

11. juunil toimuva Narva Energiajooksu programmi kuuluvad viiekilomeetrine distants jooksjatele ja käijatele ning traditsiooniliselt 21,1-kilomeetri pikkune poolmaraton. Alati osavõturohked lastejooksud toimuvad seekord Hermanni linnuse territooriumil.

Narva Energiajooksust osavõtjatele ning linnakodanikele ja külalistele esineb Joaorus rajatavas võistluskeskuses tasuta kontserdiga Eurovisiooni lauluvõistlusel Eesti eest võistlev Stefan.

Vaheldusrikas rada viib osalejad Narva linna tänavatele ja kergliiklusteedele ning teeb põike Äkkekülas asuvatele Pähklimäe terviseradadele. Kõik poolmaratoni ja viiekilomeetrise distantsi lõpetajad saavad kaela Energiajooksu unikaalse juubelimedali, mille motiiviks on tuntud Narva ajaloomälestised: rohkem kui 700-aastane Hermanni linnus ja kuulus Rootsi lõvi, mis kujutab endast kõrgel graniitpostamendil seisvat pronksist lõviskulptuuri, mis kunagi Rootsi kuningriigi poolt Narva lahingus saavutatud võidu auks kingiti. 2000. aastal taastatud monument asub Joaoru kõrgel kaldal, kust avaneb maaliline vaade linnusele ja jõele.

"Kuna Narva Energiajooksu stardi- ja finšipaik asub mõlema ajaloolise objekti naabruses, siis sobivad just need Narva linna kuulsad sümbolid suurepäraselt kümnenda jooksu juubelimedalitele," põhjendas idee autor Priit Verlin seekordset motiivivalikut.

"Kõikide distantside medalid on tehtud pisiplastikas ning poolmaratoni medal on eraldi viimistletud nii hõbedase kui kuldse metallikihiga. Lõbus lõvipoiss kaunistab ka lastejooksu osavõtumedaleid. Tule Narva jooksma ja näita, kui Lõvi Sa oled!" kutsus medalimeister nii suuri kui väikeseid spordisõpru üle kahe aasta taas toimuvast Ida-Virumaa suurimast jooksusündmusest osa saama.

Seni suurima osavõtjate arvuga Energiajooksul 2017. aastal osales 4329 liikumisharrastajat. Kümnendal jooksu eesmärgiks on rekord ületada ja korraldada tänavu esmakordselt Ida-Virumaal viie tuhande osalejaga rahvaspordisündmus.

1.-21. juunini toimub ka Narva virtuaaljooks, mille raames saab kaasa lüüa lastejooksudel ja poolmaratoni kombol, mis on jõukohane igale liikumisharrastajale. Poolmaratoni 21-kilomeetrine distants tuleb läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. Ühe korraga tuleb läbida minimaalselt üks kilomeeter. Igaüks saab kehtestatud reegleid järgides enda poolt registreeritud distantsi läbida väljavalitud marsruudil juunikuus kolme nädala (1.-21. juuni) jooksul, sobides hästi neile, kes 11. juunil Narva tulla ei saa. Ka kõik Narva virtuaaljooksu läbijad saavad endale posti teel unikaalsed osavõtumedalid.

Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linna, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on ka Eesti suurima rahvaspordisarja RIMI Linnajooksude neljas etapp.