Edmontoni tähed on väljalangemise äärel

Leon Draisaitl viskas teisipäeval kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, Connor McDavid lisas värava ning kaks söötu ja Zack Kassian ühe värava, aga Edmontonile sellest ei piisanud: Adrian Kempe tegi Los Angelese eest skoori nii normaal- kui lisaajal ja andis Kingsile seeria viiendas mängus kolmanda võidu.

NHL-i ehk suurim täht McDavid viskas põhihooajal 44 väravat ning andis 79 söötu, 123 punktiga oli ta liiga resultatiivseim mängija. 55 väravat ja 55 söötu andsid Draisaitlile skooritabelis 110 punktiga neljanda koha.

Läänekonverentsis on selgunud üks edasipääseja, kui Colorado Avalanche alistas Nashville Predatorsi kuivalt 4:0. St. Louis juhib Minnesota vastu 3:2, Calgary ja Dallase seeria on viigis 2:2. Idas on teise ringi pääsemisest ühe võidu kaugusel Toronto, Carolina ja Pittsburgh, kaks esimest juhivad vastavalt Tampa Bay ja Bostoni vastu 3:2 ning Penguins on New York Rangersi vastu ees 3:1. Florida ja Washingtoni seerias on seis viigis 2:2.