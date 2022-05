Liverpool tuli kaotusseisust välja ning püsib tiitlikonkurentsis

Kodumeeskond Aston Villa läks mängu juhtima juba kolmandal minutil, kui Alisson pareeris esmalt Douglas Luize pealöögi, aga Brasiilia koondise poolkaitsja jõudis ise esimesena pallini ja lükkas selle väravasse.

Liverpool vastas vaid kolm minutit hiljem Joel Matipi väravaga, aga otsustavat väravat pidi Meistrite liiga finalist ootama 65. minutini, mil Sadio Mane saatis Luis Diaze tsenderduse osavalt peaga Aston Villa puurivahi Emiliano Martineze selja taha.

Tabeliliidrina jätkab Manchester City, kes on sarnaselt Liverpoolile kogunud 86 punkti, kuid on rivaalidest pidanud ühe mängu vähem. Enne teisipäeva kaks mängu järjest võitnud Aston Villa on tabelis 43 punktiga 11. kohal.