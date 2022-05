Ametlik: Haaland liitub Manchester Cityga

"Võime kinnitada, et oleme jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele ründaja Erling Haalandi ülemineku osas," teatas City oma kodulehel. City lisas, et Haalandi endaga käib veel lepingutingimuste täpsustamine, kuid norralane liitub valitseva Inglismaa meistriga 1. juulil. Üleminek läheb Cityle maksma 60 miljonit eurot.

21-aastase Haalandi tõus jalgpallimaailmas on kulgenud meeletu kiirusega. 2015. aastal tegi ta 15-aastasena debüüdi Norra tugevuselt kolmandas liigas Bryne eest ning kaks aastat hiljem liitus ta kõrgliigaklubi Moldega. 2019. aasta talvel siirdus ta Austria tippklubisse RB Salzburg, kus 27 mänguga sai kirja 29 väravat. Pärast säravaid esitusi Meistrite liigas meelitas norralase enda ridadesse Dortmundi Borussia.

Kahe ja poole Dortmundis veedetud aasta jooksul lõi Haaland kõikide sarjade peale 88 kohtumisega 85 väravat ning aitas Dortmundil eelmisel aastal Saksamaa karikavõitjaks tulla. Norra koondise eest on ta platsil käinud 17 kohtumises ja löönud 15 väravat.

Haalandi isa Alf-Inge mängis aastatel 2000 kuni 2003 samuti Citys.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.