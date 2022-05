Eesti võrkpallikoondis testib vormi Ukraina rahvusmeeskonna vastu

Peatreener Fabio Soli jõuab Itaaliast koondise juurde sel pühapäeval, mistõttu juhendavad meeskonda Ukraina vastu taas abitreenerid Alar Rikberg ja Oliver Lüütsepp. Eesti meeskonnas on võrreldes eelmiste kontrollkohtumistega ka mõned muudatused.

"Laagrist on lahkunud Marx Aru ja Rasmus Meius, Marxil on käsil kooli lõpetamine ja Rasmus keskendub rannavõrkpallile. Lisandunud on Martti Juhkami, Robert Viiber, Henri Treial, Mart Naaber, Renet Vanker. Kristo Kollo ja Karli Allik tegelevad jätkuvalt vigastustest taastumisega," andis Rikberg olukorrast ülevaate.

Mõlemas kohtumises on Eesti meeskonna rivistuses 12 meest. "Ja need ei ole kõik samad mängijad, nii saame me kõiki vajadusel kasutada ja kaheksa meest saavad mängupäeval keskenduda jõusaalile," ütles Rikberg.

"Ukrainal on samuti mitu olulist puudujat, nende liider Oleh Plotnytskyi mängib Itaalia liiga finaalis ja mõned mängijad on veel puudu. Kindlasti tuleb tõsine ja raske võitlus, Ukraina on selge favoriit selles kohtumises. Aga ka meie olema paremaks läinud, areng on toimunud pidevalt ja selle koosseisuga saame hakkama ka Kuldliigas. Ootame, et mehed suudaksid näidata küpsemat ja ilusamat võrkpalli," lisas juhendaja.

Kontrollmängud on pealtvaatajatele tasuta. Esimesest kohtumist näeb otsepildis ERR-i spordiportaalis, teist mängu volley.ee lehel. Järgmisel nädalal sõidab koondis Soome ja seal kohtutakse kolmel korral põhjanaabritega, seejärel ootab ees Kuldliiga alagrupiturniir.

Eesti koondise koosseis mängudeks Ukraina koondisega:

Sidemängijad: Markkus Keel, Aleksander Eerma, Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Jan Markus Üprus, Markus Uuskari, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kevin Saar, Stefan Kaibald, Timo Ander Lõhmus, Martti Juhkami

Temporündajad: Marx Aru, Mihkel Varblane, Sten Perillus, Mart Naaber, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp

Kodumaal toimuva sõja tõttu elab ja treenib Ukraina koondis hetkel Kääriku spordikeskuses nagu ka Ukraina U-22 esindus. Pealtvaatajatel on kohapeal võimalus toetada Eesti Võrkpalli Liidu toel Käärikul elavaid Ukraina võrkpallureid.

Lisaks kutsub Eesti Võrkpalli Liit kõiki võrkpallisõpru toetama Ukraina noormeeste Eestis viibimist, annetades Piletikeskuse kaudu 5 või 10 eurot. Annetustest kaetakse noorvõrkpallurite majutuse ja toitlustuse kulud. Annetuse saab teha ostes vastava hinnaga pileti Piletikeskust. Kui kellelgi on valmisolek suurem summa annetada, palume ühendust võtta alaliidu peasekretäri Helen Veermäega: [email protected]