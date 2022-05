Kolmapäeval võib selguda Eesti käsipalli meister

Kümne päeva jooksul tehakse käsipalli meistriliigas tiheda graafikuga lõpuspurt ning peetakse kolm viimast vooru. Eesti meister võib selguda juba kolmapäeval, kui Põlva Serviti võõrustab Viljandi HC-d. Samuti on võimalik, et kuld- ja hõbemedalite saatus otsustatakse viimasel mängupäeval ehk 19. mail.

Liider Põlva Servitil on 30 silma ja Viljandi HC ees kahepunktiline edu. Pronksmedalid kaela saav HC Tallinn järgneb 21 ning põnevat heitlust ülejäänud kohtadele pidavad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper üheksa, Raasiku/Mistra ja SK Tapa seitsme punktiga.

Kalmer Musting: kaitse on mõlema jaoks üheks võtmeks

Kolmapäeval Mesikäpa hallis toimuva tipplahingu eel on ühest küljest pilt selge – kui Serviti võidab, saavad põlvalased kulla. Viigi puhul vajab Serviti tiitlivõiduks kahest viimasest mängust üht võitu, eeldades et Viljandi alistab mõlemad vastased. Nimelt on omavaheliste mängude väravate vahe eelis Põlva meeskonna poolel.

Kõik eelnev keeratakse pea peale, kui kolmapäeval triumfeerib Viljandi. Mainitud eelis võrdsete punktidega lõpetades pöördub siis mulkide kasuks ning Serviti peab alistama Kehra ja Tallinna, lootes samas Viljandi libastumisele kas Tapa või Raasiku/Mistra vastu.

"Otsustav mäng seisab ees mõlema jaoks ja viimased kohtumised näitasid, et ettearvamatust on kahe meeskonna vastasseisus palju. Kaitse on mõlema jaoks üheks võtmeks ja teiseks on väravavahtide mäng. Rasmus Ots tegi hiilgepartii Balti liigas, Eston Varusk perfektse esituse meistrisarjas," analüüsis Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Viljandi on pärast kaht kaotust kindlasti kosunud ja neil on selg vastu seina, aga õnneks mängime kodus. Erinevalt mitmest varasemast tundub sel hooajal üldse koduväljakueelise roll tõusnud olevat. Loodetavasti tuleb nii-öelda finaalivääriline mäng," lisas Musting.

Marko Koks: igal mängijal tuleb valmisolek enda seest leida

Viljandi ja Serviti on tänavu erinevates sarjades seitse korda juba vastamisi olnud ning seis on võrdne – ühe viigi juures mõlemal kolm võitu. Aprilli lõpus sai Viljandi kodusaalis ajaloolise 28:21 võidu Balti liiga finaalis, kuid vaid nädal hiljem jäi Põlvas kangele konkurendile selgelt, 16:28 alla.

"Siin hooaja lõpus enam midagi uut ei õpi ja suuri üllatusi ei valmista. Kõik sõltub, et kellel kolmapäeva õhtul paremini õnnestub. Kümme päeva tagasi olime ise endi suurimad vastased, mitte Serviti. Ka mängurütm oli siis tihe, kuid nüüd oleme saanud taastuda ja nädalapäevad valmistuda," hindas Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Kaotasime viimati ka HC Tallinnale, aga suurt tähtsust sel polnud, sest kullavõiduks peame Serviti ja siis veel kaks vastast ikkagi alistama. Füüsilisest ja mängulisest poolest tähtsamgi on mentaalne ning igal mängijal tuleb valmisolek enda seest leida," lausus Koks.

Põnevuslahinguid pakuvad ka neljapäevased 18. vooru kohtumised. HC Tallinn võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit ja mõlemad tiimid on hooaja lõpul saanud sisse päris hea hoo. SK Tapa ootab külla Raasiku/Mistrat ja needki meeskonnad pole tänavu veel paremat selgitanud, sest omavahelistes mängudes on mõlemal kaks võitu ja korra tehti viik.

Meeste meistriliiga 18. ja 19. voor:

11.05. 19.00 Põlva Serviti – Viljandi HC (Põlvas)

12.05. 19.00 HC Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Kalevi spordihallis)

12.05. 19.00 SK Tapa – Raasiku/Mistra (Tapal)

15.05. 17.00 Viljandi HC – SK Tapa (Viljandis)

15.05. 17.00 Raasiku/Mistra – HC Tallinn (Raasikul)

16.05. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti (Kehras)